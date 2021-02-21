韓國瑜大動作宣布「做公益」 一圖看懂「人氣未減」網友關注未來動向

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文／葛緯詩

前高雄市長韓國瑜2020年6月遭罷免後，鮮少在公開場合露面，不過仍會頻繁更新臉書和粉絲保持互動。昨（19日）突然無預警大動作置換大頭照、封面照片，宣布將開設YouTube頻道《韓先生來敲門》進行公益活動，以公益來代替謝票。此舉引發外界不少聯想，韓國瑜週聲量38,404筆，排名躍升至2/13~2/19一週期間網路口碑政治人物榜第5名。

image source:網路溫度計/網路口碑/政治人物(分析區間:2021/02/13~2021/02/19)





韓國瑜人氣未完全消退 粉專仍有極高號召力

韓國瑜在貼文中提到自己近期的心路歷程，2020年雖然意外卸下了公職身分，但仍然惦記「莫忘世上苦人多」的初衷，認為想要回饋社會最好的方式，就是親自走遍社會上每個角落，傾聽每一個需要幫助的聲音。同時將在2月20日起開設《韓先生來敲門》的YouTube頻道，紀錄與分享公益活動，希望藉此拋磚引玉，成為推動社會良善風氣的一絲微光。由於時機點敏感，疑似為了避免外界產生過多聯想，特別在貼文最下方表示「不是什麼起手式」。

透過關鍵領袖調查，此舉帶來最多的聲量就來自韓國瑜自己的臉書，可以看出韓國瑜雖然神隱多時，但人氣未完全消退，一發文仍有相當的號召力。

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強調不是起手式 無法平息「復出」傳言

實際上從韓國瑜近幾日的貼文來看，前總統馬英九17日因「三中案」再次出庭，不少藍營人士替他抱屈，韓國瑜18日隨即也在臉書貼文，以「被置之死地的台灣民主」為標題，痛斥民進黨「為了政治利益，想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地」，過去也曾對中天被關台一事，錄製影片聲援中天，這次突然大動作創立頻道，各方才會相當關心他的動機。從熱門關鍵字來看，許多人仍然猜測是為了「復出」做打算。

對此事網友的反應相當兩極，許多人支持做善事的舉動，留言「做公益擴散社會正向能量」、「謝謝你奉獻自己的時間來做公益」、「謝謝韓國瑜先生持續為社會默默地耕耘」，但也有網友質疑昭告天下說要做公益的行為，表示「別人做公益都是默默的做，韓國瑜確是大張旗鼓，卻不知他做了什麼公益，借公益行使政治活動？」

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韓國瑜聲量僅次趙少康 各方關注未來動向

透過網路口碑政治人物排行榜，趙少康日前剛宣布有意參選國民黨主席，爭取下屆總統候選人提名，最近被國民黨聘任中央評議委員，又遭NCC點名違法的爭議持續延燒，網路口碑週聲量53,095筆，排名第4名，超越韓國瑜。然而韓國瑜與趙少康攜手合作的傳言不斷，選在話題鋒頭上，大動作宣布創立YouTube頻道的舉動，儘管以進行公益謝票為名，特別強調「不是什麼起手式」，外界還是有各種猜測。

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