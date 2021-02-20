以造王者拚連任留合作空間 江啟臣：參選者有不同目標

國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣今正式宣布競選連任，要為黨2022與2024找出最能勝選對象，扮演重返執政「造王者」。江下午下訪表示，自己不會參選2024總統，找到一個能幫國民黨贏得2024人選才是最重要工作。

但江啟臣說，他是現任黨主席與立委，黨務工作與立委本分工作都會持續推動，至於真正主席競選活動等登記之後才會展開，後續是否要請假就照規定來走。

至於以不選總統做訴求，是否是認為每個想選黨主席的都應如此？江啟臣表示，這個見仁見智，尊重每一個要選黨主席的候選人不同看法，他沒有針對任何人。

訴求造王者是否是要與志在2024的可能主席候選人保持合作空間？江啟臣說，每個要選黨主席的候選人條件、背景都不一樣，可能目標也不同，他只是把自己為何參選，參選後要做什麼跟大家報告，其他應留給黨員決定，尊重每個黨員。

因高雄市前市長韓國瑜也選在今天以參與公益活動復出，將起臣在今天宣布爭取連任是否要別苗頭？江說，所有決定參選與否？如何參選黨主席的事？我完全只有自己的想法、節奏與競選步調，與別人無關

江啟臣也說，他正面看待韓國瑜這些暖性、溫暖做為，國民黨黨員做這些對社會關心、正面的事情應該鼓勵。

江啟臣參選聲明中提到，「從政是價值的堅持，是對人民的責任，不是股市投資，只有股價上漲看好時才進場」，被解讀暗酸黨內有些人計算太過。江表示，「整個聲明，是我對政治的一些看法」。

但江啟臣也提到，他要感謝所有在低迷的時候繼續留在國民黨一起奮戰的好朋友、前輩們，「其中當然也包括所有前主席們」，擔任補選黨主席這段時間時常請益，他們也給江非常大的幫忙、指導，關鍵時刻甚至跳出來支持。

江啟臣說，他參選就是做桶箍，2022地方選舉馬上就要到了，希望明年國民黨能先打下勝選基礎，2024做為一個黨主席，他應該全力、全神貫注找出一個能夠幫國民黨贏回政權、重返執政的人選，這是連任後重要政治目標。

談到2022縣市長選舉，江啟臣表示，國民黨現在有14個執政縣市，有些要連任，有些要重新提名，如何確保是最基本；而有些現在還沒執政的，會逐一評估，推出最能夠勝選的候選人。