聲援馬英九 朱立倫：民進黨政府惡意羞辱、政治追殺

農曆春節過後開工才3天，前總統馬英九已2度因案到法院作證、說明，引發政治、司法追殺聯想。繼高雄市前市長韓國瑜後，國黨民前主席朱立倫下午也在臉書聲援馬，表示馬從政生涯的清廉、清白，卻遭惡意羞辱，政治追殺，陷入無盡法律訴訟，每週頻繁出庭，令人感到不平與不捨。

朱立倫表示，民進黨這兩年，英系立委陳明文「三百萬一卡皮箱」被檢方不起訴；民進黨團總召柯建銘之子捲入二級毒品被檢方不起訴；蔡總統表姐夫接任最高行政法院院長；石木欽案爆出多名司法官與富商不當接觸，滾雪球出多起炒股案件都遭冷處理，司法改革儼然成為口號，長期司法信心被民進黨政府摧毀。

朱立倫也提到，蔡英文總統昨天任命曾涉違法濫權關說司法、施壓基層檢察官的法務部前部長邱太三為陸委會主委，一名公懲戒會認其作為戕害司法公信力的人，在民進黨執政之下能擔此要職，不僅給兩岸看笑話，更是台灣人民的悲哀。

朱立倫說，民進黨一再證實「民進黨執政，國家公器為黨所用，而不是為民服務」，操弄司法、政治追殺。朱表示，民進黨如此墮落，國民黨人應該團結起來，為人民的討公道，不信公道喚不回。