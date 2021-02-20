聽新聞
test
0:00 / 0:00
聲援馬英九 朱立倫：民進黨政府惡意羞辱、政治追殺
農曆春節過後開工才3天，前總統馬英九已2度因案到法院作證、說明，引發政治、司法追殺聯想。繼高雄市前市長韓國瑜後，國黨民前主席朱立倫下午也在臉書聲援馬，表示馬從政生涯的清廉、清白，卻遭惡意羞辱，政治追殺，陷入無盡法律訴訟，每週頻繁出庭，令人感到不平與不捨。
朱立倫表示，民進黨這兩年，英系立委陳明文「三百萬一卡皮箱」被檢方不起訴；民進黨團總召柯建銘之子捲入二級毒品被檢方不起訴；蔡總統表姐夫接任最高行政法院院長；石木欽案爆出多名司法官與富商不當接觸，滾雪球出多起炒股案件都遭冷處理，司法改革儼然成為口號，長期司法信心被民進黨政府摧毀。
朱立倫也提到，蔡英文總統昨天任命曾涉違法濫權關說司法、施壓基層檢察官的法務部前部長邱太三為陸委會主委，一名公懲戒會認其作為戕害司法公信力的人，在民進黨執政之下能擔此要職，不僅給兩岸看笑話，更是台灣人民的悲哀。
朱立倫說，民進黨一再證實「民進黨執政，國家公器為黨所用，而不是為民服務」，操弄司法、政治追殺。朱表示，民進黨如此墮落，國民黨人應該團結起來，為人民的討公道，不信公道喚不回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言