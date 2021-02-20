酸韓國瑜還在醉？孫大千反嗆：陳柏惟表現嗑藥太嗨？

前高雄市長韓國瑜20日推出「韓先生來敲門」系列，但被台灣基進黨嘲諷，把發生於11年前的莫拉克風災，說成20年前，「休息了半年，是還在醉，還是還沒醒」？對此，國民黨前立委孫大千說，最沒有資格修理韓國瑜的就是台灣基進黨。如果只不過是臉書上的一個時間的筆誤，就可以被稱作酒醉未醒，那麼台灣基進黨唯一的立委陳柏惟的表現，恐怕會令人懷疑是否嗑藥太嗨？

基進黨有這麼多時間來挑剔臉書文章中的一個筆誤，不如花一點時間去教育一下自己的立委，表現不要如此的如此兩光。

基進黨有這麼多時間來消費揶揄韓國瑜，不如花一點時間去教一下自己的立委算數，不要連國民黨在立法院的立委席次都可以算錯。

基進黨有這麼多時間來諷刺韓國瑜刷存在感，不如花一點時間去教一下自己的立委功夫，就算當不成黃飛鴻也不要成為台版的馬保國。