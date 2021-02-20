當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

國民黨主席選舉預計7月24日投票，現任主席江啟臣中午也在臉書正式宣布競選連任黨主席。江表示，他有信心成國民黨「桶箍」，要以無私初心、勇氣與承擔革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來。

有趣的是，高雄市前市長韓國瑜也選在今天啟動工藝之旅，江啟臣也選在今天宣布爭取連任，大有互別苗頭意涵。

江啟臣指出，從一開始就任的「生存」到體質的「調整」，再到邀社會支持力量回國民黨的「壯大」，他不是國民黨復興之路「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣表示，前行的道路充滿荊棘，但國民黨正走在正確道路上，改革沒有回頭路，他也將勇於承擔並接受挑戰，投入今年黨主席選舉，爭取黨員支持，繼續深化國民黨改革工作，以宏觀政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政。

江啟臣說，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標，他將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛台灣的民主、價值與人權。

江啟臣表示，去年農曆年後，國民黨處於2020大選敗選的空前低谷，危機四伏，他投入黨主席補選，盼帶領國民黨重振氣勢，拾回民眾的認同與信任；決定接受這艱難挑戰前沒有思考「個人的利害得失」，唯有「初心」而已。

江啟臣也細數，上任至今經歷高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、公投連署成案、前桃園市議員王浩宇及高雄市議員黃捷罷免案等挑戰，場場硬仗，場場打，場場逆風，不退縮，每撐過一道關卡，都使體質更加強壯。

江啟臣也提到，獲選TIME百大「未來世代領導人」，是對國民黨與他的肯定，更是鞭策繼續前行動力；國民黨正走在革心正確道路上，國民黨要透過年輕化與打破窠臼，讓政黨的發展與世界新政治的發展，互相成為養分與借鏡。

江啟臣說，他上任之時，國民黨支持度還不及民進黨一半，如今終於爬升至比肩而行，未來會以初心、革心、民心，在正確的道路上繼續努力進前。