臉書拒新聞付費 高虹安：借鏡國外經驗 國內勿貿然立法

澳洲政府擬制定法律，要求臉書與谷歌等社群巨擘為新聞內容付費給澳洲媒體，此舉引發臉書阻擋澳洲用戶閱讀與分享其平台上的新聞內容作為反制。民眾黨立委高虹安臉書表示，國外相關經驗值得借鏡，但國內新聞媒體業者與社群平台某種程度上共生關係密切，在未釐清雙方定位前若貿然立法管制，可能衝擊消費者使用習慣，現階段恐不宜貿然推動相關立法，否則很容易騎虎難下。

高虹安說，目前全球趨勢是，政府監管機構都開始對科技巨頭設防，認為這些科技公司已經變得太大、太強、太賺錢了，甚至可能影響政府的公權力，包括去年推特封鎖川普帳號，就曾引起是否傷害言論自由的爭議，而美國的聯邦交易委員會及48州也在去年底分別對臉書提出反壟斷訴訟，尋求將WhatApp及IG業務拆分出來，不再讓Facebook獨大。

高虹安指出，歐盟已經開始著手修訂與推廣「數位服務法」、「數位市場法」等數位社群規範，將2000萬以上用戶的社群平台定義為巨型科技企業，並施加諸多規範，這將會衝擊到目前的社群市場生態。

高虹安表示，包括歐盟及澳洲目前思考監管社群平台的進展，都是國內很好的借鏡；台灣是科技島，人民高度使用與依賴社群平台，但市場不大、制裁力道可能不如其他國家，這是值得加以思考之處。

高虹安說，網路世界的監理策略牽一髮動全身，應該先觀察國外政府與外商的抗衡及溝通過程，鼓勵國內的相關利害團體積極對話，進一步思考適合台灣的作法與出路，包括內容產出者的智慧財產權如何保障、收益分配等問題，是否應該立法處理，還是像Google能夠與媒體展開商業談判合作，回歸市場機制處理，都是值得密切觀察的案例發展。高說，新聞有價，誰來買單？這些問題值得政府與台灣社會更多思考。