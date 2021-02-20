中選會不排除移送彭文正 孫大千：台灣沒有言論自由？

媒體人彭文正對蔡英文總統連任獲得817萬票提出質疑，遭中選會回擊不排除移送檢警依法處理。前立委孫大千上午在臉書聲援彭，質疑彭只不過是針對2020年總統大選表示個人看法和意見，和散布假新聞有什麼關係？

孫大千批評，現在民進黨政府是在上演大秦帝國？難道蔡英文總統連前總統陳水扁都還不如？台灣現在連言論自由都沒有了嗎？中選會如果還搞不懂什麼叫做鷹犬，就去就去照一下鏡子吧。

孫大千表示，面對彭文正公開質疑，中選會只需再度嚴正澄清就可以，有必要這麼大動干戈？這樣惱羞成怒，不會讓人覺得此地無銀三百兩嗎？難不成是想要藉此來嚇阻彭文正繼續追查假論文事件？

孫大千指出，陳水扁在2004年因為神秘的兩顆子彈而順利連任，當時在總統府外聚集了近百萬人質疑選舉結果不公，照蔡英文政府的標準，中選會應該把這百萬人全部都移送法辦？