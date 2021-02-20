快訊

中國公布邊境衝突片段 指印度越界挑釁蓄謀攻擊

軍情局「台灣第一特務」涉共諜案 4名退役將校違反國家情報工作法遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會不排除移送彭文正 孫大千：台灣沒有言論自由？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
媒體人彭文正對蔡英文總統連任獲得817萬票提出質疑，遭中選會回擊不排除移送檢警依法處理。前立委孫大千上午在臉書聲援彭，質疑彭只不過是針對2020年總統大選表示個人看法和意見，和散布假新聞有什麼關係？圖／截自孫大千臉書
媒體人彭文正對蔡英文總統連任獲得817萬票提出質疑，遭中選會回擊不排除移送檢警依法處理。前立委孫大千上午在臉書聲援彭，質疑彭只不過是針對2020年總統大選表示個人看法和意見，和散布假新聞有什麼關係？圖／截自孫大千臉書

媒體人彭文正對蔡英文總統連任獲得817萬票提出質疑，遭中選會回擊不排除移送檢警依法處理。前立委孫大千上午在臉書聲援彭，質疑彭只不過是針對2020年總統大選表示個人看法和意見，和散布假新聞有什麼關係？

孫大千批評，現在民進黨政府是在上演大秦帝國？難道蔡英文總統連前總統陳水扁都還不如？台灣現在連言論自由都沒有了嗎？中選會如果還搞不懂什麼叫做鷹犬，就去就去照一下鏡子吧。

孫大千表示，面對彭文正公開質疑，中選會只需再度嚴正澄清就可以，有必要這麼大動干戈？這樣惱羞成怒，不會讓人覺得此地無銀三百兩嗎？難不成是想要藉此來嚇阻彭文正繼續追查假論文事件？

孫大千指出，陳水扁在2004年因為神秘的兩顆子彈而順利連任，當時在總統府外聚集了近百萬人質疑選舉結果不公，照蔡英文政府的標準，中選會應該把這百萬人全部都移送法辦？

孫大千 中選會 蔡英文

延伸閱讀

大陸阻撓導致疫苗合約無法簽？ 孫大千：真相終於水落石出

王定宇批馬英九親中 孫大千：至少先Google搞清楚事實

綠委稱罷陳柏惟不利顏家 孫大千：重點是對台中好不好

孫大千：買疫苗慢了好幾拍 總統府還有臉出來邀功

相關新聞

反萊豬公投連署書破60萬份 國民黨：反映人民不滿情緒

國民黨力推反萊豬兩公投，今天上午宣布截至昨天下午4時止，「反萊豬」公投案已達60萬8035份、「公投綁大選」公投案已達5...

臉書拒新聞付費 高虹安：借鏡國外經驗 國內勿貿然立法

澳洲政府擬制定法律，要求臉書與谷歌等社群巨擘為新聞內容付費給澳洲媒體，此舉引發臉書阻擋澳洲用戶閱讀與分享其平台上的新聞內...

中選會不排除移送彭文正 孫大千：台灣沒有言論自由？

媒體人彭文正對蔡英文總統連任獲得817萬票提出質疑，遭中選會回擊不排除移送檢警依法處理。前立委孫大千上午在臉書聲援彭，質...

開春3天跑2趟法院遭政治追殺？馬英九：這已經很久了

高雄市前市長韓國瑜昨天宣布今天起將以公益形式復出，引發備戰國民黨主席選舉聯想。前總統馬英九上午表示，韓國瑜出來走動應該蠻...

影／初九天公生蔡、馬先後參香 蔡提台灣防疫、經濟表現好

蔡英文總統與前總統馬英九今天一早都前往指南宮參香祈福，兩人刻意將時間錯開避免碰面。蔡英文總統於八點五十左右抵達，而前總統...

初九天公祈福交鋒 蔡：經濟成長看4、馬：對陸順差要保持

今天是大年初九天公生，蔡英文總統與前總統馬英九上午均到指南宮參拜祈福。蔡致詞時表示，台灣去年守住疫情，經濟表現不錯，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。