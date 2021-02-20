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反萊豬公投連署書破60萬份 國民黨：反映人民不滿情緒

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署。圖／李貴敏辦公室提供

國民黨力推反萊豬公投，今天上午宣布截至昨天下午4時止，「反萊豬」公投案已達60萬8035份、「公投綁大選」公投案已達59萬8229份。國民黨表示，快速累積、不斷攀新高的連署書份數，代表人民不滿情緒累積與高漲。

國民黨認為，蔡英文總統在疫情嚴峻之際，仍專斷妄為、執意開放危害人民健康的萊豬進口，讓人民必須承受防範疫情、維護食安的雙重壓力，國人的憤怒的情緒不斷高漲，教訓蔡英文政府的氛圍正逐漸凝聚。

國民黨表示，連署工作大幅超標後，將盡快彙整、造冊，過程中也會嚴格檢查提高正確率，不僅要確保公投成案，也要避免連署錯誤率遭有心人士惡意操作。

國民黨指初，完成連署書彙整作業後，會盡速將連署書送交中選會，籲中選會屆時能秉持獨立、客觀原則，儘速審查，讓國人能於8月28日行使應有的公民權，對不當政策表達人民的意志。

公投 國民黨 萊豬

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