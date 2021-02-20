反萊豬公投連署書破60萬份 國民黨：反映人民不滿情緒

國民黨力推反萊豬兩公投，今天上午宣布截至昨天下午4時止，「反萊豬」公投案已達60萬8035份、「公投綁大選」公投案已達59萬8229份。國民黨表示，快速累積、不斷攀新高的連署書份數，代表人民不滿情緒累積與高漲。

國民黨認為，蔡英文總統在疫情嚴峻之際，仍專斷妄為、執意開放危害人民健康的萊豬進口，讓人民必須承受防範疫情、維護食安的雙重壓力，國人的憤怒的情緒不斷高漲，教訓蔡英文政府的氛圍正逐漸凝聚。

國民黨表示，連署工作大幅超標後，將盡快彙整、造冊，過程中也會嚴格檢查提高正確率，不僅要確保公投成案，也要避免連署錯誤率遭有心人士惡意操作。

國民黨指初，完成連署書彙整作業後，會盡速將連署書送交中選會，籲中選會屆時能秉持獨立、客觀原則，儘速審查，讓國人能於8月28日行使應有的公民權，對不當政策表達人民的意志。