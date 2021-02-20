開春3天跑2趟法院遭政治追殺？馬英九：這已經很久了

高雄市前市長韓國瑜昨天宣布今天起將以公益形式復出，引發備戰國民黨主席選舉聯想。前總統馬英九上午表示，韓國瑜出來走動應該蠻正常的，不必太過於大驚小怪，現在是自由社會，韓要從事活動，只要合法的都沒有比要去擔心。

對於韓國瑜是否參選國民黨主席，馬英九則說，「我不曉得」。

對於韓國瑜臉書發文為馬英九疑遭司法追殺抱屈，馬也僅表示「非常謝謝他的關心」。至於是否有收到韓的心意，馬再重申「謝謝他的關心」。

談到開春至今3天內2度跑法院，是否遭政治追殺？馬英九自嘲，「這已經很久了」（指跑法院），但也說「我對自己的清白有信心，對法院的公正有期待」。

對於美國在台協會（AIT）前處長楊甦隸投書稱，馬英九對前總統陳水扁也是政治迫害，馬反問，「我對陳水扁有政治迫害？不會吧」。馬表示，扁是因國務機要費案涉及到貪汙而被起訴，現在還有幾個案子還沒有結，一共被判刑20年。