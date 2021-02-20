影／初九天公生蔡、馬先後參香 蔡提台灣防疫、經濟表現好

蔡英文總統與前總統馬英九今天一早都前往指南宮參香祈福，兩人刻意將時間錯開避免碰面。蔡英文總統於八點五十左右抵達，而前總統馬英九在蔡英文離開後抵達參香。

蔡英文表示，去年台灣守住了疫情，紓困與振興措施也都發揮效果。台灣的經濟表現連續2年為亞洲四小龍第一。今年還有很多資金會陸續到位，國發會也上修了經濟成長率，希望到4% 以上的成長率。