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影／初九天公生蔡、馬先後參香 蔡提台灣防疫、經濟表現好

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影

蔡英文總統與前總統馬英九今天一早都前往指南宮參香祈福，兩人刻意將時間錯開避免碰面。蔡英文總統於八點五十左右抵達，而前總統馬英九在蔡英文離開後抵達參香。

蔡英文表示，去年台灣守住了疫情，紓困與振興措施也都發揮效果。台灣的經濟表現連續2年為亞洲四小龍第一。今年還有很多資金會陸續到位，國發會也上修了經濟成長率，希望到4% 以上的成長率。

蔡英文參香完後致詞時表示，今天來指南宮是要幫國人祈福求平安，要特別感謝各位鄉親在過去一整年團結防疫，才能讓台灣防疫有成，過年期間民眾得以安心出遊。「台灣人的精神就是不怕挑戰、有韌性，相信天助、自助，我們一起團結，天公會庇佑大家、拼出好成績」。總統也藉此對玉皇大帝祈福，保佑台灣能風調雨順，讓「雨」下在最需要的地方。

前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今天一大早前往指南宮參香祈福。記者季相儒／攝影

蔡英文 馬英九

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