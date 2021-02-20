初九天公祈福交鋒 蔡：經濟成長看4、馬：對陸順差要保持

今天是大年初九天公生，蔡英文總統與前總統馬英九上午均到指南宮參拜祈福。蔡致詞時表示，台灣去年守住疫情，經濟表現不錯，今年經濟成長率更上看4%。馬致詞則說，去年出口表現是建立在對陸大幅順差，盼今年也在此基礎邁進。

蔡英文指出，感謝鄉親過去一整年配合政府防疫，像是宮廟暫緩活動、大家一起戴口罩，忍受生活不便，才能防疫有成，今年過年大家可以安心出遊；而去年守住疫情，紓困、振興措施也都發揮效果。

蔡英文說，現在台灣經濟表現也不錯，不只是連續兩年亞洲四小龍第一名，去年的成長也領先已開發國家，股市也很強勁，開春就上了1萬6000點，今年還有很多資金會到位，國發會上修經濟成長率預測，希望能有4%以上的成長率。

「台灣人的精神就是不怕挑戰，有韌性，相信天助、自助」。蔡英文表示，拜託全民繼續和政府一起團結打拚，把防疫做好，一起拚經濟，天公就會庇佑拚出好成績。蔡也祈求玉皇大帝，保佑台灣今年風調雨順，把雨下在最需要地方。

隨後致詞的馬英九也表示，最近一年因疫情關係，造成國人生活受到很大干擾，但幸好有孚佑帝君保佑，讓台灣疫情在全世界來講算最輕微，大部分人都可以過正常生活，拜廟就是要祈求「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」。