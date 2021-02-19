批司法追殺馬英九 國民黨：浪費資源傷害台灣民主法治

農曆春節連假結束開工才3天，前總統馬英九已2度因案到法院作證、說明，還因此讓高雄市前市長韓國瑜公開抱屈。國民黨晚間也在臉書聲援，馬卸任至今5年被民進黨用300個訴訟案司法追殺，嚴重影響個人清譽，更是浪費司法資源。

國民黨批評，納稅人的血汗錢被民進黨濫用在對政敵的政治追殺上，傷害台灣的民主法治。

國民黨表示，民進黨面對司法追殺馬英九的質疑，竟拿貪汙、洗錢事證確鑿、獲國際認證的前總統陳水扁來與馬做類比，根本就是貽笑大方。

國民黨批評，陳水扁被判刑後，蔡政府任憑扁假借保外就醫之名，在外面趴趴走，四處參與政治活動；反而是清白的馬英九，卻要被大量官司追殺干擾正常生活，這種雙重標準、踐踏法治行為，難道蔡政府不用正面回應？