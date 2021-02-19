快訊

拜登上任一個月 美國正式重返巴黎氣候協定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批司法追殺馬英九 國民黨：浪費資源傷害台灣民主法治

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九。記者曾吉松／攝影

農曆春節連假結束開工才3天，前總統馬英九已2度因案到法院作證、說明，還因此讓高雄市前市長韓國瑜公開抱屈。國民黨晚間也在臉書聲援，馬卸任至今5年被民進黨用300個訴訟案司法追殺，嚴重影響個人清譽，更是浪費司法資源。

國民黨批評，納稅人的血汗錢被民進黨濫用在對政敵的政治追殺上，傷害台灣的民主法治。

國民黨表示，民進黨面對司法追殺馬英九的質疑，竟拿貪汙、洗錢事證確鑿、獲國際認證的前總統陳水扁來與馬做類比，根本就是貽笑大方。

國民黨批評，陳水扁被判刑後，蔡政府任憑扁假借保外就醫之名，在外面趴趴走，四處參與政治活動；反而是清白的馬英九，卻要被大量官司追殺干擾正常生活，這種雙重標準、踐踏法治行為，難道蔡政府不用正面回應？

國民黨 民進黨 司法 馬英九

延伸閱讀

影╱韓國瑜臉書相挺一開工就跑法院 馬英九：謝謝關心

韓國瑜挺馬英九 郝龍斌：蔡英文應為司法追殺說公道話

影／馬英九遭政治追殺？陳柏惟：民進黨前總統的待遇會比較差嗎？

國民黨新春團拜 馬英九：黨的氣勢再回升

相關新聞

政院推太空發展法 藍酸「巧」的事就是蘇貞昌的事

行政院昨天在新春後的第一場院會，通過「太空發展法」草案，行政院長蘇貞昌發下豪語要「把台灣的國力打上太空」。國民黨文傳會副...

藍中常委下周三餐敘邀歷任主席　常委：只是新春團拜

國民黨主席選舉升溫，中常會如何通過黨主席選舉細則，攸關媒體人趙少康參選資格。晚間傳出中常委下周三將邀歷任前、現任黨主席新...

高雄綠營要讓藍營極小化 國民黨：綠是半夜吹哨子壯膽

為了明年高雄市議員選舉，台灣基進向民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟喊民進黨不要單獨過半，要「綠綠合作」、「本土派過半」，...

批司法追殺馬英九 國民黨：浪費資源傷害台灣民主法治

農曆春節連假結束開工才3天，前總統馬英九已2度因案到法院作證、說明，還因此讓高雄市前市長韓國瑜公開抱屈。國民黨晚間也在臉...

日本學者眼中東沙群島 恐成台灣危機導火線

日本學者小笠原欣幸分析，中國國家主席習近平為展現在「台灣問題」上達成的某種「成果」，讓東沙群島成為標的物；中國如果操作得...

讓世界看見台灣實力 吳釗燮負傷頒發外交之友獎章

外交部長吳釗燮今天頒發「外交之友貢獻獎」獎章給泰博科技公司董事長陳朝旺等7人；吳釗燮表示，獲獎人無論是在友邦及友好國家推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。