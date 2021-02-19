「韓先生來敲門」韓國瑜傳達弱勢聲音 原本年前就要推

高雄市前市長韓國瑜今天用影片宣布將從明天起推出「韓先生來敲門」系列影片，以公益代替謝票，據昔日韓團隊之一的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮表示，就是走訪需要幫助的弱勢、公益團體人士、動保人士、偏鄉，拍成影片之後PO上網，讓社會各界知道這些弱勢者的聲音，盼能對這些團體有所幫助。

曹桓榮說，韓國瑜已拍了許多內容，本來過年前就要推出，後來遇到岳父之喪，整個計畫往後延；韓國瑜不想用一般的模式，走訪這些團體、個人時，都沒有對外公開，就是要用影片讓社會大眾看到、 聽到底層的聲音和為社會無私付出者的溫暖。

他表示，高雄市偏鄉、新住民、長期做義剪的團體、需要更多關懷的身心障礙團體、照顧流浪動物的動保人士等，都是韓國瑜影片中造訪的對象，包括桃園的一些公益團體也在內。