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莫忘世上苦人多 韓國瑜20日起「韓先生來敲門」做公益

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市前市長韓國瑜今天推發影片並在臉書告知大家，從明天起要推出「韓先生來敲門」系列影片，以公益代替謝票，「親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音」，要敲開庶民溫暖良善的門，凝聚溫良善意的微光成為巨大的太陽。他並註明「莫忘世上苦人多」、「不是什麼起手式」、「是一直想做也該做的事」。

韓國瑜表示，知道大家一直都在，感謝大家滿滿的鼓勵與關懷。「2020年，我們經歷了相當辛苦的一年，我一直不斷思考，自己還能為這片土地、為辛苦的百姓做些什麼？」雖然卸下公職身份，但就像他曾說的「莫忘世上苦人多」，與你們站在一起，一直是他不變的初衷。

韓國瑜說，他發現，能夠回饋社會最好的方式，就是身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。「感謝所有好朋友，在過去這段時間以來，一直陪在我身邊，我想把這份感謝的心意分享出去給更多需要的人。所以我很確定的是，以後無論做什麼，只要可以幫助到一個人也好，一群人也好，我都願意張開雙手，成就敲門後的一盞微光照亮。」

他強調，2021年2月20號，「韓先生來敲門」，將為您敲開庶民溫暖良善的門，讓我們堆疊感恩，使生命更加豐富，凝聚溫良善意的微光成為巨大的太陽。請大家按下訂閱集氣，分享良善的微光，開起關注的門鈴，跟著韓先生一起來敲門！2021年2月20日起，【韓先生來敲門】系列影片只在韓國瑜官方YouTube頻道，連結👉https://youtu.be/Bx1aqgneOLI

韓國瑜

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