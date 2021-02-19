政院推太空發展法 藍酸「巧」的事就是蘇貞昌的事

行政院昨天在新春後的第一場院會，通過「太空發展法」草案，行政院長蘇貞昌發下豪語要「把台灣的國力打上太空」。國民黨文傳會副主委黃子哲今天說，就這麼剛好，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧先前同樣在立法院提出「太空發展法」草案，這難道是「無巧不巧」，還是「巧」的事就是蘇貞昌的事？

黃子哲在臉書指出，「太空發展法」有助於我國太空科技產業的推動與發展，頗值得期待。蘇巧慧去年4月便提出該法案，正待委員會審查。或許是受到院長女兒的青睞，去年10月科技部版本的「太空發展法」草案也「迅速」被提出預告。

黃子哲說，就在蘇巧慧提出後不到一年的時間，行政院便正式拍板通過「太空發展法」草案，未來將與蘇巧慧的版本一起在立院併案審議，形成有趣的「父女齊案」，足證其父女情深，有志一同。

黃子哲提到，蘇貞昌去年宣布全國中小學兩年內裝冷氣的德政時，也不忘cue上蘇巧慧，說是聽了她的建議。「看來爸爸當院長，做球給女兒的模式，不斷的在上演，也毫無避諱。」他批評，這證明通達行政院最短的距離，原來就是蘇巧慧，無論家事、國事、太空事皆可一條通，無縫接軌。

黃子哲說，蘇巧慧曾說她的「太空發展法」草案可以讓台灣真正的「征服宇宙」。沒錯，當高雄市前市長韓國瑜期勉學子要有征服宇宙的抱負時，綠營是窮追猛打，而當蘇巧慧說要征服宇宙時，爸爸當院長的行政院則是急著修法。這不僅是兩樣情，更是兩套標準。「有個好爸爸，真的很重要！」