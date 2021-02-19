讓世界看見台灣實力 吳釗燮負傷頒發外交之友獎章

外交部長吳釗燮今天頒發「外交之友貢獻獎」獎章給泰博科技公司董事長陳朝旺等7人；吳釗燮表示，獲獎人無論是在友邦及友好國家推動醫療交流及合作計畫，或者是捐贈防疫物資協助對抗疫情，台灣的醫衛水準在國際上深獲肯定，讓世界看見我國的實力，更了解到台灣是真正的好朋友、好夥伴。

吳釗燮昨天年後首度現身，到外交部各單位拜年，右手以懸臂式三角巾纏繞，引發媒體關注，吳釗燮今天致詞完後主動解釋他的傷勢，表示手因為長期運動帶來傷害，一隻手肌腱斷裂、關節磨損，經過醫療人員進行清創後，目前正快速恢復中。

今天外交之友獎章獲獎者包括高雄醫學大學教授關皚麗、中華民國中醫師公會全國聯合會前理事長林昭庚、臺北醫學大學附設醫院前院長陳瑞杰、馬偕紀念醫院院長劉建良、國泰綜合醫院院長李發焜、泰博科技公司董事長陳朝旺、中南美經貿協會理事長王綉子。

吳釗燮表示，關皚麗多次組團深入海外偏鄉，為當地民眾進行義診，去年更成功爭取參與世界衛生大會的視訊會議，林昭庚致力精進傳統醫療，並與國際接軌，陳瑞杰負責督導北醫常駐友邦史瓦帝尼王國的醫療團，並且協助建立史國醫學系學生實習制度及醫師國家考試制度，奠定史國醫療體系的基礎。

吳釗燮表示，劉建良指導馬偕醫院，與國合會合作推動「聖文森國糖尿病防治能力建構計畫」以及「公衛醫療緊急應變體系強化計畫」，李發焜帶領國泰醫院與國合會合作推動「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，陳朝旺董領導的泰博科技公司在去年陸續捐贈3萬5千支額溫槍、250組自動測量系統及30萬劑的抗原快篩試劑，並且由外交部轉贈友邦及友好國家，王綉子協助引薦伸力捷公司捐贈外交部9萬7千件隔離衣，提升拉美及加勒比海地區國家的防疫量能。