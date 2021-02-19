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林鶴明指民眾黨是慣老闆 柯文哲：不想口水戰

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
民進黨副秘書長林鶴明。圖／聯合報系資料照
民進黨副秘書長林鶴明。圖／聯合報系資料照

曾任柯市府發言人的民進黨副秘書長林鶴明在臉書上指民眾黨是慣老闆，而柯挨批是因為牽扯到民進黨，柯文哲今指出，打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興，算了他也不想口水戰，本來就在處理了。

民眾黨近日被爆「寄生國會」，黨中央的人員於國會黨團辦公室辦公，柯文哲前天受訪反批，那些自己寄生在行政院、寄生在總統府的，批評別人，他覺得很火大。此話也引來林鶴明發文指出，讓年輕黨工好好上班有這麼難嗎。

柯文哲表示，去年8月才第一次開黨員大會，度過滅黨危機，人選出來再定規則選黨代表，黨代表出來後大家再討論定規則選中央委員，中央委員選出來才開始說縣市黨部的組織辦法，找縣市黨部主委。

柯文哲說，從去年就一直做到現在就有在處理，但過年就一切停擺，其實他早就在找了，就好像小嬰兒出生是3公斤、1歲是9公斤，結果長到6個月就問怎麼不是9公斤，他本來就在找，找到就會搬出去了。

柯文哲 林鶴明 民眾黨

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