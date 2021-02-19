影╱韓國瑜臉書相挺一開工就跑法院 馬英九：謝謝關心

台北地院審理前總統馬英九被控「三中案」近期密集開庭，馬前天開工第一天即被傳喚出庭，前高雄市長韓國瑜有感馬英九一開工就跑法院，昨天晚間在臉書發文挺馬，馬今天又出庭，面對媒體詢問說「謝謝大家關心」、「謝謝關心」。

韓國瑜有感馬英九開工即跑法院，臉書發表「被置之死地的台灣民主」文，文指「春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，前總統馬英九，一個已經卸任的民主國家元首，卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？我想請問蔡英文總統，如果4年後換妳下台，身上背了數百件官司，妳承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨嗎？

韓國瑜說，親愛的朋友們，無論你喜不喜歡馬前總統，你都不能忽視民進黨為了政治利益、想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地；更不能忽視民進黨為了政治報復、花上天價訴訟費用也要將馬前總統安上一個罪名，他們的惡劣手段，打擊的不只是馬前總統、更是台灣人引以為傲的民主價值；他們的訴訟費用，買單的不是民進黨黨產，而是台灣人辛勤努力的血汗稅金。

今天，我們保持沉默，明天，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。」

台北地院審理「三中案」今天調查國民黨舊黨部交易案案情，傳證買家長榮集團前顧問方寬銘，全案相關證人詰問程序預計進行到今年5月。