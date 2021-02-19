有溝通啦！ 蘇貞昌下周宴請衛環、交通綠委

行政院長蘇貞昌年前曾邀約黨籍立委餐敘溝通，後因疫情緊繃，取消衛環委員會與交通委員會委員等飯局。行政院今表示，年前考量疫情升溫，蘇貞昌院長原與民進黨立委分批餐敘部分延期至下周。據了解，兩個餐敘分別是交通委員會於22日晚間、衛環委員會則是23日晚間都在台大國際會議中心進行。

不過，日前曾傳出綠委不滿行政院政策都是看報才知道，行政院今表示，政院非常重視和執政黨團的互動溝通，無論是重大政策的發布，或是法案的提出，都會透過各種固定或機動性的會議和相關黨團成員溝通互動，包括黨團會議、行政立法協調會議、黨團各政策小組會議等。

至於這會期的優先法案部份，行政院預計將攸關能否取代香港成為藝術品拍賣中心的文化藝術獎助條例修正草案，以及汰換老車相關補助的貨物稅條例第2條、第4條、第12條之5修正草案，還有國家重點領域產學合作及人才培育創新條例草案、簡化耐震狀況不佳建築物都更程序的都更條例修正草案，加上昨輔通過行政院會的太空發展法等法都將列為優先法案。