支持選黨主席 郝龍斌：趙少康絕對是可帶領大家的獅子

中廣董事長趙少康表態參選國民黨主席，黨前副主席郝龍斌上午受訪表示，「趙少康絕對是一頭可以帶領大家的獅子」。不過對趙少康能否取得參選資格，郝也坦言，很希望，但真的難說，因為大家都知道國民黨應該團結，但團結很難。

郝龍斌也爆料，高雄市前市長韓國瑜現在仍盡心盡力在幫趙少康排除競選障礙，這就不容易，黨內的人每個都這種心態，國民黨就有希望。

郝龍斌表示，過年期間曾與韓國瑜一起吃過一頓飯，當時他對韓第一句話就是向他致敬，肯定韓因認為最適合的黨主席人選是趙少康，願意放下自己也可能競選黨主席這件事情，全力支持趙，這件事就是團結的開始，讓趙能替黨服務。

郝龍斌說，趙少康宣布參選已經造成國民黨內部攪動，正面、負面聲音都有，適不適合就交給黨員決定，選贏的人全力施作，選輸的人全力配合。

至於趙少康也表態選2024總統，郝龍斌說，這是另一件事情，但至少趙講出來，要就站出來講要，現在國民黨內很多人還是因為顧忌黨內打地鼠文化、內鬥內行，心裏想的不敢講，這是國民黨文化中很糟糕的一部分，這也要改。

郝龍斌認為，黨內對有意參選者的攻擊與建議都可以，讓想出來的人知道問題在哪裡，但當要一致對外時要團結。