韓國瑜挺馬英九 郝龍斌：蔡英文應為司法追殺說公道話

高雄市前市長韓國瑜將啟動公益活動之旅，被解讀徐圖再起。高雄市新聞局前局長王淺秋上午代韓表示，公益不是有目的性的，哪有這麼多算計，只是希望跟所有基層站在一起，讓台灣人民溫暖良善這一面讓更多人知道。

王淺秋說，台灣不是只有藍綠互相攻擊，還有很多善良人民，小市民需要被幫助的地方也希望被看見，所以韓國瑜會走訪各個角落小人物，要為台灣帶出正面力量，這也是韓昨天在臉書上發文聲援被3百件官司追殺的前總統馬英九原因。

國民黨前副主席郝龍斌上午接受王淺秋專訪時也聲援，做公益實際從事社會服務過程，幫助其他人其實幫助最多的是自己，享受其中的成就感就是人活在世界上的意義，像他擔任紅十字會秘書長時就改變自己的人生與人生觀，成長非常多。

對於韓國瑜發文聲援馬英九，郝龍斌也表示，支持韓的看法，政治少不了人性，外界對韓的動作不用太多政治解讀。

郝龍斌指出，他也覺得馬過年期間就被檢調約詢令人遺憾，也與韓一樣擔憂蔡總統下來後會不會有一天也這樣，呼籲未來任何人對退位國家政治領袖不要做政治追殺或鬥爭。

郝龍斌說，馬英九別的事情、功過都可爭議，但對馬的操守與守法他非常有信心絕對沒有問題，願意為馬背書，希望民進黨與蔡英文總統對馬被檢調與司法單位追殺說幾句公道話，以國家領袖地位適度制止、處理，這對藍綠和解絕對有幫助。