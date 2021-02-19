海巡艦塗裝TAIWAN 蘇貞昌：台不挑釁、保護國人為第一

近日海巡艦新塗裝TAIWAN，遭受在野黨批評聲浪，行政院長蘇貞昌今出席部桃復原活動受訪表示，海巡保護國土安全是非常辛苦的工作，基於近期區域情勢險峻，海巡艦在我國領域巡防，必須有非常清楚的識別，才不會發生任何的誤會。

蘇貞昌說，海巡艦上塗裝台灣，正是有力識別的做法之一，「我們不挑釁，我們不畏懼，我們以保護國人、保護國家為第一。」

另中油董事長歐嘉瑞年前請辭，是國營事業近來第3位高層異動。蘇貞昌被問到國營事業現在是否都被英系把持時，他回應，國營事業相關負責人異動，或因個人因素屆齡退休，都是按程序進行。

年前其它國營事業高層包含台鹽董座、台船總經理陸續請辭，皆尚未公布新人選，目前台鹽由經濟部次長曾文生暫代，台船由董事長鄭文隆暫代。蘇指出，政府會依相關程序尋覓適當人才，適才適所為人民經營資產。