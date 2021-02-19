快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／刪Q罷免案？陳柏惟：我不認為罷免輪得到我！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣基進黨立法委員陳柏惟今天上午到國軍成功嶺營區，致贈成功嶺國軍與替代役新訓中心4800罐乾洗手。記者趙容萱／攝影
台灣基進黨立法委員陳柏惟今天上午到國軍成功嶺營區，致贈成功嶺國軍與替代役新訓中心4800罐乾洗手。記者趙容萱／攝影

台灣基進黨立法委員陳柏惟今天面對連署罷免案說，「我不認為罷免輪得到我！」他當了1年立委，就是因為做得好，強調國家安全，觸動部分人的痛腳，才會有人計較，對於被罷免「與有榮焉」，在正常人的標準上，罷免應該輪不到他，這次的刪Q罷免行動顯示台灣還是有些不正常的人，基於照顧弱勢，隨便他們想怎麼玩、就怎麼玩吧。

陳柏惟今天上午到國軍成功嶺營區，致贈成功嶺國軍與替代役新訓中心4800罐乾洗手。

他說，他這一年來每天都在做應該做的事情，不會因為有無罷免行動，就去改變自己，包括春節走春、送乾洗手慰勞國軍等，「如果我躺在家裡什麼都不做，他們也不會罷免我，就是因為我們強調國家安全、國民安全，觸動他們痛腳，才使得那些想破壞國家安全的人不爽，就發動體制內一切行動」。

對於顏家是否介入罷免行動？陳柏惟第一反應是以「我不會通靈」回應，但他接著說，台面上看起來沒有，私底下、他無法控制別人怎麼做，但會繼續以自己的身分、角度與立場去為大家服務，「就是因為做對了，才會被錯誤的政黨罷免」。

罷免 陳柏惟 國軍

延伸閱讀

影／海巡艦艇加「TAIWAN」爭議！3Q：中國人才怕台灣

綠委稱罷陳柏惟不利顏家 孫大千：重點是對台中好不好

陳柏惟罷免案 綠委：不見得對顏家好 呼籲喊停

「罷萊委」陳柏惟、吳思瑤遭鎖定 柯：柿子挑軟的吃

相關新聞

民進黨2022縣市長「守7搶5」？ 梁文傑坦言：不好選

2022縣市長選戰逼進，國民黨傳出「14搶4」目標，民進黨規劃先守住7個執政縣市，再積極搶進5縣市。民進黨議員梁文傑17日在政論節目《雲端最前線》中坦言，這次對民進黨而言「不好選」，只能力拚了。

誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

孫文學校校長張亞中再戰國民黨主席 侯友宜：祝福

國民黨前天宣布增聘孫文學校校長張亞中為中評委，張亞中昨天正式發出聲明，宣布參選國民黨主席，若選上主席，將提供一份足以使兩...

變種病毒讓保護力下降 冠狀病毒之父：若得年年改疫苗 那就麻煩了

新冠肺炎疫苗採購至今只聞樓梯響，我國究竟能買到多少、何時抵台，都還沒有確切答案。但陸續有研究顯示，輝瑞／BNT、莫德納、AZ疫苗，對南非變種病毒保護力都下降。中研院院士、「冠狀病毒之父」賴明詔憂心，英國、南非、巴西3種變種病毒，都出現繁殖力提高、感染力變強、抗體抵抗力增加等「毒性增強」的變異，情況「令人憂心」；如果新冠肺炎變得和流感一樣，要年年改變疫苗，「那就麻煩了」

有溝通啦！ 蘇貞昌下周宴請衛環、交通綠委

行政院長蘇貞昌年前曾邀約黨籍立委餐敘溝通，後因疫情緊繃，取消衛環委員會與交通委員會委員等飯局。行政院今表示，年前考量疫情...

支持選黨主席 郝龍斌：趙少康絕對是可帶領大家的獅子

中廣董事長趙少康表態參選國民黨主席，黨前副主席郝龍斌上午受訪表示，「趙少康絕對是一頭可以帶領大家的獅子」。不過對趙少康能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。