影／刪Q罷免案？陳柏惟：我不認為罷免輪得到我！

台灣基進黨立法委員陳柏惟今天面對連署罷免案說，「我不認為罷免輪得到我！」他當了1年立委，就是因為做得好，強調國家安全，觸動部分人的痛腳，才會有人計較，對於被罷免「與有榮焉」，在正常人的標準上，罷免應該輪不到他，這次的刪Q罷免行動顯示台灣還是有些不正常的人，基於照顧弱勢，隨便他們想怎麼玩、就怎麼玩吧。

陳柏惟今天上午到國軍成功嶺營區，致贈成功嶺國軍與替代役新訓中心4800罐乾洗手。

他說，他這一年來每天都在做應該做的事情，不會因為有無罷免行動，就去改變自己，包括春節走春、送乾洗手慰勞國軍等，「如果我躺在家裡什麼都不做，他們也不會罷免我，就是因為我們強調國家安全、國民安全，觸動他們痛腳，才使得那些想破壞國家安全的人不爽，就發動體制內一切行動」。

對於顏家是否介入罷免行動？陳柏惟第一反應是以「我不會通靈」回應，但他接著說，台面上看起來沒有，私底下、他無法控制別人怎麼做，但會繼續以自己的身分、角度與立場去為大家服務，「就是因為做對了，才會被錯誤的政黨罷免」。