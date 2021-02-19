吳斯懷喊海巡艦艇改塗裝ROC 「我們才是代表中國」

國民黨立委吳斯懷昨天在臉書上說海巡艦艇改塗裝「CHINA」一定舉雙手贊成引發討論，文章後來修改為「ROC」；吳斯懷今天表示，他要凸顯的是政府決策程序的混亂，而他一開始寫CHINA是因為我國國號是中華民國，國家建立比中共早，「那為什麼我們不敢用？」至於後來改成ROC是要讓中共知道，「我們才是代表中國的政府」。

蔡英文總統指示在海巡艦艇舷側塗裝增加「TAIWAN」字樣，吳斯懷昨天在臉書上表示，政府決策過程小鼻子小眼睛、降低國格，直言蔡政再改塗裝為「CHINA」一定舉雙手贊成，但文章貼出不到半小時就修改文章內容，將CHINA改為ROC，引發討論。

吳斯懷今天在臉書上上傳說明影片，他表示海巡艦艇舷側塗裝這件事讓人看到政府決策程序的混亂，海巡署是三級機關，不過是變更艦艇塗裝，需要總統出來說明嗎？以總統的高度，對於三級機關艦艇塗裝變更這麼小的事都要說明，或是需要請示總統才能做，那以後是不是國軍的軍艦、戰車改塗裝都要請示總統，總統同意才能做，若有人詢問，是不是也是統一由總統府說明？這是決策、行政程序的混亂，他呼籲蔡總統應該遵守政府體制，分層負責程序。

吳斯懷說，我國國號是中華民國，CHINA這個字，華航英文名字是China Airlines，護照過去也是，ROC是中華民國的英文名稱，早在1911年創建使用至今，國公營事業使用也早有規範，中共1949年才建政，「那為什麼我們不敢用？」他修改臉書文章的理由很簡單，塗裝改CHINA不如把ROC放大，讓中共知道我國才是代表「中國」的政府。