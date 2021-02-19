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影／馬英九遭政治追殺？陳柏惟：民進黨前總統的待遇會比較差嗎？

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
前高雄市長韓國瑜昨晚在臉書批民進黨以惡劣手段對馬英九進行政治追殺和報復。台灣基進立委陳柏惟今天以「魔主」做比喻，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？記者趙容萱／攝影
前高雄市長韓國瑜昨晚在臉書批民進黨以惡劣手段對馬英九進行政治追殺和報復。台灣基進立委陳柏惟今天以「魔主」做比喻，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？記者趙容萱／攝影

前高雄市長韓國瑜昨晚在臉書以「被置之死地的台灣民主」為題，批民進黨以惡劣手段對馬英九進行政治追殺和報復，「無恥到沒有底線」。台灣基進立委陳柏惟今天以「魔主」做比喻，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？

陳柏惟說，「魔主」總是希望咬人類的血，或是希望人類內鬥藉以削弱人類的勢力，人類當然沒辦法與之講道理，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？導致家破人亡的國民黨徒，有哪一個人？這根本就是於情不合、於法不容，人類是沒有辦法跟妖魔鬼怪溝通的，就讓他講吧！不然怎麼辦。

國民黨 民進黨 陳柏惟

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