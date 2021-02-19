影／馬英九遭政治追殺？陳柏惟：民進黨前總統的待遇會比較差嗎？

前高雄市長韓國瑜昨晚在臉書以「被置之死地的台灣民主」為題，批民進黨以惡劣手段對馬英九進行政治追殺和報復，「無恥到沒有底線」。台灣基進立委陳柏惟今天以「魔主」做比喻，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？

陳柏惟說，「魔主」總是希望咬人類的血，或是希望人類內鬥藉以削弱人類的勢力，人類當然沒辦法與之講道理，要講前總統的待遇，難道民進黨的待遇會比國民黨的差嗎？要講政治追殺、司法迫害，難道國民黨的黨外人士一路從白色恐怖、美麗島到現在，會比較差嗎？導致家破人亡的國民黨徒，有哪一個人？這根本就是於情不合、於法不容，人類是沒有辦法跟妖魔鬼怪溝通的，就讓他講吧！不然怎麼辦。