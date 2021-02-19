韓國瑜說司法追殺馬英九 府發言人：韓政治動作挺大的

總統蔡英文開春上工第一站來到雲林的水林鄉和台西鄉，展開「接地之旅」，關心基層綠能和農業專區開發，被問到韓國瑜說司法追殺馬英九等問題蔡英文概不回答，只對大家揮手拜年，事後總統府發言人張惇涵表示，府方不評論司法個案，倒是韓先生最近政治動作挺大的。

蔡總統到台西鄉和養殖業界座談，偕同農委會主委陳吉仲與台電與經濟部官員，聽取地方心聲，對於媒體提問都不回答，座談會也未對外開放。

總統府發言人張惇涵代為回答媒體的提問，有媒體問，總統第一站就來海線，未去山線，是否因劉建國在萊豬跑票，總統心裡還不高興，張惇涵說，今天是應蘇治芬委員邀請到雲林，總統在開工首日到雲林關心農漁業和地方建設，雲林很大，山區部分會另安排時間去關心建設和發展。