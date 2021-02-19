艦艇寫上TAIWAN 游盈隆：蔡英文窒息式的兩岸操作手法

海巡署日前在艦艇弦側新增「TAIWAN」字樣。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，此作為目的，是為了在228前夕安撫獨派，屬於蔡英文近年來逐漸摸索出的「窒息式兩岸操作手法」，這手法是將國內獨派、統派和對岸中共搞得快窒息，才願意稍微鬆手，讓相關利害關係人出一口氣，不至於翻臉相向。

游盈隆指出，蔡英文這一操作，是為了在228前夕安撫獨派，是個還算單純的的政治算計；果不其然，台獨大老辜寬敏立刻對此做出正面的回應，對蔡總統這項作為表示感謝。游說，蔡英文偶有這類作為其實不難理解，經由長期觀察蔡的決策風格，尤其在處理兩岸關係方面，已逐漸摸索出一套「窒息式兩岸操作手法」。

游盈隆分析，獨派除了少數「頑固份子」之外，在過去幾年間皆歸順在蔡英文底下，儘管對她「維持現狀的兩岸政策」敢怒不敢言，但三不五時仍會得到蔡總統給的一點甜頭，就如同這次海巡艦艇新增「TAIWAN」字樣。

游盈隆表示，蔡英文對國民黨、統派或親中派也有一套安撫的手法，一言以蔽之，就是自稱「中華民國派」、帶領草莽的民進黨人高唱「中華民國國歌」，大選時手搖青天白日滿地紅的「國旗」，假戲真做，讓國民黨總統候選人韓國瑜氣到七竅生煙，眼睜睜看到「中華民國派」被魚目混珠也沒輒。

游盈隆說，蔡英文對中共當局另有一套，她十分清楚中共最不想看到的便是「法理台獨」，因此在任內絕不追求法理台獨；但堅拒「九二共識」，藉此確立在台灣的統治正當性，讓中共當局恨得牙癢癢，表面上一天到晚罵得很凶，但內心深處卻逐漸相信蔡英文不會搞法理台獨。

游盈隆說，蔡英文很龜毛，且經常舉棋不定，圈內人都知道，儘管這種「窒息式兩岸操作手法」的確讓台海兩岸的各利害關係人相當不滿，包括她的兩岸政策幕僚也悶到差點吐血，但蔡會這樣繼續操作下去，這就是蔡英文。