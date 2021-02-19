拚萊豬宣傳 光行政院去年就砸了372萬

萊豬開放進口逾一個半月，但朝野對萊豬的相關攻防仍持續，行政院昨也秀數據強調國產豬肉未崩盤。翻開行政院去年第4季政策宣導之廣告預算執行情形，為了推萊豬政策，光是行政院共砸了372萬餘元宣傳，而主要露出管道都在網路媒體。

行政院第4季政策宣導的廣告預算執行共26項，其中7項與推動萊豬進口政策有關，金額最高的「豬肉產地標示行動裝置專案」，共為87萬5200元，透過委託三立電視股份有限公司，在三立新聞網、東森新聞雲等4間網路媒體露出。

次高的為「進口美豬五大措施篇(國台語)」的廣播廣告託播，執行了80萬6173元，運用新聞傳播處一般事務費，透過委託晴天整合行銷有限公司，共播送2336檔次；金額第三高的是宣傳「進口肉品管理」共執行了69萬9300元，透過委託三立電視股份有限公司，共在三立新聞網、東森新聞雲等4間網路媒體露出。

金額第四多的則是「豬肉進口五大措施宣導專案」，費用共執行了68萬7920元，也是透過委託三立電視股份有限公司在Youtube播送影音廣告

另外，宣傳「營養午餐全面採用國產食材」也花了59萬6400元，這仍是透過委託三立電視股份有限公司，在三立新聞網、東森新聞雲等3間網路媒體呈現；宣傳「豬肉標示產地」則是在桃園國際機場與高雄小港機場放置共五片燈箱廣告，花了3萬7900元；也透過報紙廣告宣傳「豬肉原產地標示」，金額為2萬7000元。