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影／海巡艦艇加「TAIWAN」爭議！3Q：中國人才怕台灣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
共軍頻頻侵擾我海空域，蔡英文總統指示我國海巡艦艇舷側增加「TAIWAN」，國民黨立委吳斯懷臉書談及，為此立委陳柏惟今天以「台灣對於中國人來講，就像十字架遇到吸血鬼」做比喻，並說只有中國人才會害怕「台灣」這個字，支持國軍，未來我們會把台灣弄得大大的，讓這些吸血鬼無所遁形。記者趙容萱／攝影
共軍頻頻侵擾我海空域，蔡英文總統指示我國海巡艦艇舷側增加「TAIWAN」，國民黨立委吳斯懷臉書談及，為此立委陳柏惟今天以「台灣對於中國人來講，就像十字架遇到吸血鬼」做比喻，並說只有中國人才會害怕「台灣」這個字，支持國軍，未來我們會把台灣弄得大大的，讓這些吸血鬼無所遁形。記者趙容萱／攝影

共軍頻頻侵擾我海空域，蔡英文總統指示我國海巡艦艇舷側增加「TAIWAN」，國民黨立委吳斯懷稍早在臉書發文批評決策過程小鼻子小眼睛、降低國格，稱蔡政府若再改塗裝為「CHINA」一定舉雙手贊成，事後又火速刪文重發，改成「R.O.C」。對此，台灣基進立委陳柏惟今天拿「台灣對於中國人來講，就像十字架遇到吸血鬼」做比喻，並說只有中國人才會害怕「台灣」這個字，支持國軍，未來我們會把台灣弄得大大的，讓這些吸血鬼無所遁形。

陳柏惟今天上午致贈成功嶺國軍與替代役新訓中心4800罐乾洗手。對於吳斯懷臉書發文一事說，台灣對於中國人來講，就像十字架遇到吸血鬼，那些吸血鬼會害怕，希望你不要拿出來，可是你會因停止嗎？你把台灣收起來他就咬你，所以你要把台灣弄得大大的，而且弄得到處都是。

陳柏惟指出，台灣就是台灣，這有什麼好不能講的，只有中國人才會害怕「台灣」這個字，所以不要擔心，支持國軍，包含海巡這樣行為，未來我們會把台灣弄得大大的，包含護照人外，在國際外交主權上，把所有台灣變得大大的，讓這些吸血鬼無所遁形。

陳柏惟 國軍 吳斯懷

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