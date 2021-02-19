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美議員提案授權總統動用武力保護台灣 綠委：正向看待
美國2位共和黨國會議員，日前分別於參、眾兩院重新提出「防止台灣遭侵略法案」，內容包括強化台灣抵禦中國共產黨進犯的能力，以及有限度授權美國總統動用武力保護台灣。民進黨團書記長羅致政表示，這顯示美國對台政策有延續性、一致性，樂見美國國會持續推動對台友好法案。
民進黨立委王定宇表示，台灣被世界需要，不論是供應鏈、防疫與裡面價值台灣與世界站在主流政權的一方，除這該提案，在美國眾議院另有40位國會議員提案，要支持台灣成為世界衛生組織的觀察員。王說，台灣安全是歐美民主自由陣營重視的事情，遏止中共在亞洲地區勢力擴張，是拜登政府持續進行的事項。
王定宇指出，提升自我防衛能力與加強與周邊國家連結，都是台灣政府當前正在努力的方向，美國會議員提案，對我國無論在安全或在印太地區重要性，都是正面消息，
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