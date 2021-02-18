2022大選啟動 民進黨台南力拼議會過半里長全勝利

民進黨台南市黨部今天舉辦新春團拜，黨部表示，已做好準備，投入明年大選，近日就要啟動，深入基層拜訪，把聲音、需求帶回黨部，化為行動與力量。

主任委員潘新傳感謝黨工在春節前後，努力完成黨部交付的任務，並勉勵團隊，在新的一年提供黨員更佳的服務品質，做好與黨員溝通的橋梁，展現更有效率的辦事能力與成績。

隨著2022大選接近，潘新傳期許「確保民進黨在台南繼續執政、議會過半、里長全勝利」3大目標，希望黨工勤走基層，深入了解各地輿情，並做即時因應，力求完成中央黨部交付的任務。

黨部執行長蔡麗青表示，市黨部各組織已準備就緒，投入2022大選，近日將啟動各區秘書深入基層，拜訪各區主任、黨員、地方人士等，務必把基層的聲音、需求帶回黨部，一起朝3大目標前進，嬴得大勝利。