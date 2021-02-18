退休公務員年改 去年節省135億將挹注退撫基金

考試院今天表示，去年各級政府退休公務及政務人員調降退休金所得約為新台幣135億，會同行政院確定後，即依法定作業程序，通知各支給機關辦理明年度預算編列與撥付退撫基金事宜；年改2018年啟動至今，合計節省退撫經費金額約315億3千萬元。

考試院表示，今日院會通過銓敘部函報去年度各級政府「退休（職）公（政）務人員調降退休（職）所得節省經費挹注退撫基金金額」新台幣135億10萬2254元，於會同行政院確定後，即依法定作業程序，通知各支給機關辦理明年度預算編列與撥付退撫基金等事宜，經確定的挹注基金金額，將同時揭露於銓敘部及公務人員退休撫卹基金管理委員會網站。

考試院表示，公（政）務人員年金改革於2018年啟動後，依據公務人員退休資遣撫卹法及政務人員退職撫卹條例等規定，退休公務或政務人員調降月退休職金與優惠存款利息後，各級政府每年節省的退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，金額由考試院會同行政院於退休公務人員每月退休所得調降後次年3月1日前確定，2018年下半年年金改革節省經費公務及政務人員約60億元，2019年則為119億5532萬596元；2018年至2020年合計315億2999萬267元。