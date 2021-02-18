彭文正再質疑蔡英文817萬票 中選會：移送檢警依法處理

媒體人彭文正在網路影片中表示，蔡英文總統連任獲得817萬票，他從頭到尾都質疑，且過往歷史上也都沒發生過。中選會今則表示，又有媒體報導此說法，但此為不實訊息，中選會及各地選委會已澄清多次；中選會副主委陳朝建受訪時則表示，對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理。

中選會今發新聞稿指出，又有媒體報導網路影片「蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過」，經查該影片內容有意質疑中選會作票，但實際上此類報導內容與網路影片係不實訊息，且經中選會及各地選委會澄清多次在案，今也再次予以嚴正駁斥。

中選會指出，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，全國各地的選務人員多半是由各直轄市、縣市政府派員兼任，各地選委會主委也是由當地正副首長或秘書長兼任，且全體選務人員均依法辦理選務工作，整個過程都是公開透明並受外界的監督，不可能有所謂中選會及所屬選委會作票之情事，請民眾勿予聽信及散布此類假訊息。

中選會補充表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉的投開票過程也都有完整的公開監票程序，也就是說，各投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派；其中，民主進步黨、中國國民黨及親民黨等政黨，均有推派監察員依法監督整個投開票過程及計票結果。

中選會還說，各投開票所在開票完畢後即宣布開票結果，並張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，也立即將投開票報告表送至鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，並傳送至中央選情中心計票系統彙整，且亦與全國各地各投票開所的計票結果相同。

中選會表示，此類不實訊息無論是捏造者或散布者已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；且其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，又試圖損及選務機關的信譽並打擊全國各地盡心盡力公正執法的選務同仁，也是在製造社會的對立，仍應予以嚴正駁斥。

陳朝建受訪時表示，對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理。