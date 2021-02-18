立院開議前哨戰 在野黨關心優先法案

立法院新會期即將開議，在野小黨有話要說！立院2在野黨，民眾黨和時代力量18日分別召開記者會，說明新會期欲推動的法案。民眾黨立委賴香伶表示，雖然本會期修憲是最優先，但許多問題上會期因萊豬議題拖延，勞權、外送人員權益等問題亦需要關注。時代力量則關注港澳條例修法、司法關說、礦業法、廢棄物管制與兒少權益。

修憲、保障勞權

民眾黨立委張其祿表示，這次會期各黨團最優先的法案都是修憲，民眾黨首要著重在18歲公民權、廢除考監與降低修憲門檻，另外也希望增加公民提案成案的機制。另外，從勞動基金、立院貪汙案等方面也足見我國廉政機制還要再加強，因此如遊說法等陽光法案也會提案修正。

賴香伶提到，雖然本會期修憲是最優先，但許多議題在上個會期，因萊豬議題拖延，如勞權、外送人員權益等問題亦需要關注，尤其近來出現許多過勞、外送平台爭議事件，也讓修法事宜刻不容緩。總召邱臣遠提到，因應疫情加速數位經濟發展，會提出《數位經濟基本法》等法案，讓政府能強化相關產業發展。

民眾黨立委蔡璧如則關注氣候變遷修法，希望將溫室氣體管理法升級為氣候變遷法，尤其歐盟等國家未來將徵收碳稅，我國產業也需要跟上標準，才能在未來重視碳足跡的國際貿易中保持競爭力。立委高虹安則指出，台灣面臨少子化、人口開始減少，國際人才培養與私校退場則是教育需要關注的面向。

關注援港、礦業法

時力立委邱顯智則提到，他們最關注的則是港澳條例、兩岸人民關係條例的修法，目前港澳條例第18條的援港機制仍然不完善，他們希望能儘速修訂。而根據財政部資料，台灣4%個人有全台14%房屋、7%個人有22%房屋，顯示台灣囤房情況嚴重，因此除了去年實價登錄2.0以外，還要再接再厲提高囤房稅。

另外，他也提到，由石木欽案可顯現台灣司法關說的嚴重，因此貪汙治罪條例、不法關稅等方面也會積極監督。黨主席陳椒華則抨擊蔡政府，一再拖延礦業法修訂，希望行政院趕快提案，否則就會像2019年底一樣功敗垂成、屆期不連續，而台灣工業廢棄物亂丟的情況也會影響食安，她也呼籲政府要加重罰則。

立委王婉諭則指出，在少子化的情況下，台灣需要更加注重兒少權利，因此新會期會持續推動防治兒少性剝削、性平工作法修法增加陪產假等工作，緩解台灣少子化並促進照護兒少的性別平等。

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