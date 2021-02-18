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蔡英文、賴清德向府內員工拜年 參觀民眾巧遇超驚喜

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

今天是大年初七，蔡英文總統與副總統賴清德早上前往府內各局處辦公室，向全體員工拜年，互相加油打氣，在一樓時更巧遇前來參觀的民眾，民眾都感到超驚喜。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝府內員工及志工全體夥伴過去一年的辛勞，並期許新的一年，大家能夠持續努力，為國家繼續打拚。

張惇涵表示，蔡總統在一樓時，也遇到參觀總統府展覽的民眾，除了向鄉親朋友溫馨互道新年恭喜以外，鄉親朋友的熱情也讓蔡總統即興當起「導覽志工」，向參觀總統府的民眾介紹陳設於展間的總統辦公桌。

張惇涵表示，自蔡總統上任後，總統府並無舉辦集體新春團拜活動，而是由總統、副總統、秘書長及副秘書長步行至府內各局處室辦公室，與府內員工互相拜年，也趁這個機會，與大家面對面互相勉勵。今天總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋也陪同總統、副總統一起向府內員工拜年。

總統府發言人 拜年 李俊俋

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