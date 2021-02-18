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訴求亡國感錯誤？趙少康：總不能只扁一家希望、快樂

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣公司董事長趙少康今受訪回應時事，並再次承諾，若真的當選黨主席，就辭掉總經理跟董事長，並會將股份轉移。記者胡經周／攝影
中廣公司董事長趙少康今受訪回應時事，並再次承諾，若真的當選黨主席，就辭掉總經理跟董事長，並會將股份轉移。記者胡經周／攝影

媒體人趙少康表態爭取國民黨提名參選2024總統大選，前總統陳水扁質疑趙訴求亡國感起手式錯誤。趙上午反嗆，扁選市長時稱要市民「快樂、希望」，選舉喊口號騙選票容易，但不能最後選民沒希望、快樂，只有扁一個人、一家人希望、快樂。

趙少康表示，現在幾乎每個部會都有1450，政府用公費養、協助民間1450，選舉時再把1450收為己用，嚇死人了，連副總統賴清德民調這麼高，民進黨總統初選時都被1450打敗，大家聽到1450聞風喪膽。

趙少康說，現在義和團與1450結合在一起，情況比1994年台北市長選舉時更嚴重，陳水扁不覺得嗎？

趙少康舉例，現在農民多可憐，4個木瓜80元，一個包心白菜50元，這麼便宜怎麼活？這些農民有希望、快樂？年輕人現在找不到工作，薪水這麼低，他們有希望快樂？大陸觀光客不來，旅遊、觀光周邊產業幾百萬人很慘，有希望、快樂？

趙少康表示，喊希望、快樂容易，但難道只喊希望、快樂，每個人就會希望、快樂？

趙少康 農民

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