羅秉成接政院發言人 反駁台豬銷量差

行政院終於有新的發言人了！行政院長蘇貞昌18日宣布，將由政務委員羅秉成擔任發言人，蘇貞昌期待他能夠協調各部會溝通，讓行政部門不只會做事，也要當各部的橋梁。行政院也在會後記者會以數據，反駁開放萊豬進口會造成國內豬肉銷售減少的傳言。

律師出身發言人

行政院前發言人丁怡銘去年因牛肉麵爭議請辭，發言人一職已懸缺超過3個月，行政院秘書長李孟諺表示，蘇院長在院會中決議讓政委羅秉成擔任發言人，蘇貞昌讚許羅秉成過去向院長會報時清楚、明朗，因此希望由他協調各部會統整政策論述，讓行政部門不只會做事，也要懂得對外溝通。

羅秉成是台大法律研究所公法組碩士、政大法律系法學組學士，106年9月接任政委之前，曾執業律師27年，並兼任法律扶助基金會董事長丶台灣冤獄平反協會理事長，以及總統府司法改革國是會議第一分組召集人。

羅秉成笑說，這對他來說是非常艱鉅的挑戰，以前從沒想過會接任發言人，會以過去律師經歷處理個案的態度面對，也會向之前代理發言人的秘書長李孟諺請教。不過，被問到如何處理行政院小編治國的問題，羅秉成僅表示，相關團隊還是會延續，如果有需要指教的地方都歡迎反應。

反駁台豬銷量差

李孟諺也公布農委會的豬肉儀表板數據指出，自開放萊豬進口以來，進口的美國豬肉並未含有萊豬，而台灣豬的使用量還比去年成長6000噸、佔台灣豬肉使用量92%，這是對過去外界懷疑開放萊豬會造成豬肉價格崩跌、不敢吃國產豬的最好反駁，未來也會透過農委會的養豬基金增加外銷、提升台灣豬競爭力。

此外，政院也通過《太空發展法》草案，蘇貞昌希望太空產業能成為新護國神山。科技部指出，台灣已具有製造衛星能力、民間也有許多產業投入，因此希望透過太空發展法，規範太空活動與產業發展、接軌國際公約、損害賠償、人才培養等事宜，希望能藉此加速台灣太空產業的發展。

針對外界關注的組織改組，李孟諺表示，目前會優先送交數位發展部的草案到立法院，下一個階段才會推動環資部、農業部的改組，目前這兩個部會的方案都還在盤整中。另外他也指出，目前已經送20個法案到立法院，主要是太空發展法、都更條例為優先法案。

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