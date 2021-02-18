快訊

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

中國新冠疫苗引進說 陳時中：不一定要買、態度沒變過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推太空發展法 蘇貞昌引五月天「頑固」喊：台灣國力打上太空

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

行政院會今通過「太空發展法」草案，行政院長蘇貞昌裁示時指出，有看過五月天「頑固」MV就會知道，不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己，更說「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

蘇貞昌說，2019年上任時所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」，而太空產業也是蔡英文總統宣示的「六大核心戰略產業」之一，昨天總統主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈，因此2021年新春首個院會拍板「太空發展法」草案，就是宣示與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。

蘇貞昌表示，如果有看過五月天「頑固」那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」，太空是全人類所共同擁有的，要往太空發展，需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力，小國也可以有大夢想、大志氣，台灣在科技發展上擁有超強的實力，如果能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

蘇貞昌表示，未來隨著預算、法律、人才、產業鏈、推動機構，都逐步到位後，要請科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載著我們自己自製的衛星上太空，這也是鼓勵我國未來的大國民，勇敢逐夢，努力實踐。

太空 夢想 蘇貞昌

延伸閱讀

「斜槓人生」兼政院發言人 羅秉成：沒太多掙扎與糾結

立院26日開議 先邀蘇揆進行疫苗、養豬基金專案報告

蘇揆：羅秉成兼發言人 負責跨部會政策論述、宣傳節奏

尬進外太空 行政院會明推「太空發展法」

相關新聞

江啟臣獲美國時代雜誌評選爲百大未來領導人

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（全球版）評選爲百大未來領導人，...

任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

國民黨正式聘任中廣董事長趙少康為中央評議委員，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，趙少康任黨職恐觸犯廣電三法中的「黨政軍條...

民進黨2022縣市長「守7搶5」？ 梁文傑坦言：不好選

2022縣市長選戰逼進，國民黨傳出「14搶4」目標，民進黨規劃先守住7個執政縣市，再積極搶進5縣市。民進黨議員梁文傑17日在政論節目《雲端最前線》中坦言，這次對民進黨而言「不好選」，只能力拚了。

誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

疫苗何時抵台？ 指揮中心下周確認數量

外傳將有一批新冠疫苗將於2月底或3月抵台，即為透過COVAX平台取得的AZ疫苗。中央流行指揮中心疫情監測組組長周志浩表示...

訴求亡國感錯誤？趙少康：總不能只扁一家希望、快樂

媒體人趙少康表態爭取國民黨提名參選2024總統大選，前總統陳水扁質疑趙訴求亡國感起手式錯誤。趙上午反嗆，扁選市長時稱要市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。