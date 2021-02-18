推太空發展法 蘇貞昌引五月天「頑固」喊：台灣國力打上太空

行政院會今通過「太空發展法」草案，行政院長蘇貞昌裁示時指出，有看過五月天「頑固」MV就會知道，不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己，更說「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

蘇貞昌說，2019年上任時所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」，而太空產業也是蔡英文總統宣示的「六大核心戰略產業」之一，昨天總統主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈，因此2021年新春首個院會拍板「太空發展法」草案，就是宣示與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。

蘇貞昌表示，如果有看過五月天「頑固」那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」，太空是全人類所共同擁有的，要往太空發展，需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力，小國也可以有大夢想、大志氣，台灣在科技發展上擁有超強的實力，如果能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

蘇貞昌表示，未來隨著預算、法律、人才、產業鏈、推動機構，都逐步到位後，要請科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載著我們自己自製的衛星上太空，這也是鼓勵我國未來的大國民，勇敢逐夢，努力實踐。