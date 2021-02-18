政院拍板「太空發展法」 未經許可發射火箭最高罰千萬

行政院會今通過「太空發展法」草案，明定科技部為主管機關，且為順利推動太空發展相關事項，也彈性訂出由專責法人協助辦理相關業務。未來擁有火箭、飛行器者，應依規定辦理登錄，若要發射也得申請許可，否則將處5年以下有期徒刑，併科新台幣最高千萬元罰金。

「太空發展法」草案共計6章，22條條文，定明科技部為主管機關。科技部表示，蔡英文總統去年就職演說時，將太空產業列為六大核心戰略產業，而我國產業也憑藉著強大的科研基礎，積極與國外太空產業密切接觸，商業應用性太空活動逐漸普及；為促進我國太空活動及太空產業之發展，為達成相關政策目標，科技部積極擘劃及完善太空科技及相關產業環境發展，並健全相關法制基礎。

草案規定，為促進我國太空產業健全發展，中央政府應鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值太空技術產業應用及必要之獎勵措施、協助關聯產業發展及國際接軌、培育太空產業發展人才、輔導育成太空新創事業；也訂出由專責法人協助辦理相關業務。

科技部次長林敏聰表示，未來我國太空產業藍圖方向上，沒辦法短時間做解釋，簡明來說衛星部分，目前自製衛星有相當基礎，未來盼發展通訊衛星，我國晶片半導產業連結未來衛星關鍵組件，以及太空火箭等等，相關資訊應用未來都是相當廣；而專責法人是要協助處理太空事項業務，目前朝向行政法人方向研擬處理，但母法保留彈性，屆時專責法人會針對實際承辦業務本身去做確認。

草案規定，發射載具(火箭、飛行器)或太空載具(人造衛星、無人或載人之太空飛行器)的所有人或使用人，應依規定辦理登錄後，或同時檢附辦理登錄之資料，且應於發射許可期間提供適當之責任保險或財務保證，並經主管機關核定，始得實施發射；未辦理登錄者，處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；而未經許可於我國境內發射發射載具者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。

另外，草案也定明，發射載具或太空載具的所有人或使用人因故意或過失發生太空事故致人死傷，或毀損他人財物時，應負損害賠償責任，但其最高限額為新台幣50億元。

至於我國個人、法人或團體運用太空載具獲取地球、太空及其他天體資訊，基本上歸屬我國個人、法人或團體所有，但若為了增進國家重大利益，或涉及國家安全、對公共安全有重大影響，主管機關得令其將資訊提供政府或授權他人使用，並給予適當補償；若所有人不提供涉及國家安全相關資訊，可處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

過往台灣首支國產火箭「飛鼠一號」，因曾選在台東縣南田原住民土地上發射引發爭議。這次草案也特別規範，從事太空活動所需的發射場域，可能涉及原住民族傳統領域土地，應依原住民族基本法第21條諮商並取得原住民族或部落同意或參與，以保障原住民族權益。