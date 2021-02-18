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不強求選黨主席 趙少康：還欠鄭照新代付的600元黨費

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣公司董事長趙少康再次承諾，若真的當選黨主席，就辭掉總經理跟董事長，並會將股份轉移。記者胡經周／攝影
中廣公司董事長趙少康再次承諾，若真的當選黨主席，就辭掉總經理跟董事長，並會將股份轉移。記者胡經周／攝影

中廣董事長趙少康表態選國民黨主席，但可能因主席選舉作業細則將循例訂入黨滿一年門檻而無法取得資格。趙上午受訪表示，他能不能參選黨主席還是未定之天，甚至連黨證都還沒拿到，還欠文傳會副主委鄭照新代付的600元黨費。

趙少康說，本來以為有中評委資格就可以參選，現在又搞了一年條款，要中常委決定，那不在他能決定；但趙也強調，中常會怎麼決定，會尊重，不會強求什麼，對黨怎麼好就怎麼樣，「人家不准你選，你要怎麼選」，還是要按照規定。

不過趙少康仍承諾，2022年地方九合一選舉會義不容辭、全力輔選國民黨提名候選人，相信一定會有效果，民進黨最好緊張起來，屆時一定會拿蔡英文總統政績出來評論。

談到也有意角逐黨主席的前主席朱立倫，趙少康說，他跟朱立倫是多好的朋友，認識很久，感情非常好，跟兄弟差不多，朱現在全家到東部旅遊去了，兩人總會見的。

趙少康 九合一選舉 朱立倫

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