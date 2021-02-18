民眾黨新會期推修法五面向 要蔡總統實踐最低工資修法

民眾黨立院黨團今舉行「民眾黨團新會期優先法案開箱 ─盡速修憲 別把委員會當塑膠」記者會，提修法五大面向，並指將聚焦改善財政紀律的財政收支劃分法等，並要求蔡總統履行政見，盡快提出最低工資法等攸關勞動權益的法案，而民眾黨團也將提出黨團修法版本。

民眾黨團今由總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁，以及立委賴香伶、張其祿，共同舉行記者會，說明在新會期中預計提出的修法5大面向，包括「盡快推動修憲，完善國家治理」、「持續推動居住正義及社會人權入法」、「強化數位經濟及科技發展」、「推動環境保育法案，自然資源永續發展」，以及「維持教育公共化，活化文化資產」。

張其祿指出，去年在朝野各黨共識下，立法院成立修憲委員會，民眾黨團提出18歲公民權修憲提案，修正中華民國憲法第130條，目前已於第二會期通過一讀程序；另有廢考監、降低修憲門檻案，也已尋求連署。

他表示，過去立院曾成立修憲委員會，卻因未能達成共識與超高修憲門檻而未有任何修憲實績，民眾黨團希望本屆會期中，朝野能積極取得共識，完成修憲、交付公投，回應社會期待。

他也說，去年立法院爆發關說、收賄案件，讓社會大眾對政治人物的政商關係產生質疑，為回應社會對政治清明、廉政的期待，將提出遊說法、政治獻金法、公職人員財產申報法等陽光三法修法，期盼能進一步促成政治人物的外在約束，讓政治獻金的資訊能更加公開透明；此外，民眾黨團也將持續推動財政收支劃分法，完善國家治理。

賴香伶則指出，民眾黨自成立以來，居住正義的議題一直是力推的基本主張之一，接下來仍會持續推動租屋的實價登錄；為了讓人民能夠買得起、租得到、負擔合理化，民眾黨團也會進行包括囤房稅、房地合一稅、住宅法、租賃住宅市場發展及管理條例的相關修法。

在勞工權益上，她說，民眾黨團將提出及持續推動已提出的各種保障勞動權益的修法，包括已提出的性別工作平等法，以及尚未提案的職災保險法、外送平台條例、勞動基金監理會組織法等，也將針對原有的勞動基金體制健全化提出改革。

邱臣遠表示，為迎接數位時代來臨，與國際接軌，台灣勢必要強化自身的產業和制度體質。在兼顧人權和隱私權的情況下，民眾黨團將提出數位三法，包括數位經濟基本法、人工智慧科技發展與創新實驗條例、數位發展部組改法，以及智財權三法，和產業創新三法（新經濟移民法、生技新藥產業發展條例、外國專業人才延攬及僱傭法）的修法或立法。

蔡壁如則說，民眾黨團將持續強化動物保護法制化工作，提出動保三法，包括動物保護法、野生動物保育法、憲法增修條文─動物保護入憲的修法與修憲，而其中憲法增修條文增訂10-1條，上會期已獲跨黨派立委連署提出並經一讀付委。