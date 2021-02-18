獲選TIME百大人物　江啟臣：榮幸與鬼滅作者另類同框

國民黨主席江啟臣獲選美國「時代」雜誌(TIME)未來世代百大人物，江上午受訪表示，很榮幸也很欣慰，但能獲選應該是整個國民黨過去這段時間的革新、改變，國際媒體有看到也關心，國際社會也相當期待，會更努力、加油。

對於與美國白宮安全顧問蘇利文一同列名，江啟臣說蘇利文非常年輕、專業，也有一定經驗，有獨到見解，年輕時就加入國安團隊，能與他在同一名單是榮耀，但也是壓力，兩人屬於同一個世代，未來期待能有更多對話與合作經驗。

江啟臣也主動提到名單中還有日本人氣漫畫鬼滅之刃作者吾峠呼世晴，蠻榮幸的有這種機會跟吾峠呼世晴另類同框。

有意挑戰江啟臣選主席的媒體人趙少康上午表示，恭喜江獲國際肯定，非常好，可喜可賀，也是國民黨的一件喜事，希望國民黨每一個人都很優秀；強調此舉不影響他的士氣，選舉是比好不是比壞，「我士氣很高昂」。

趙少康也提到，美國聯邦參議員桑德斯80歲，年輕選票特別多，所以爭取青年支持的問題不在年齡，而在主張，才能打動、感動年輕人。

江啟臣還原，前陣子TIME國際記者透過管道聯繫採訪，想了解國民黨改革進展與他對美中台關係、區域安全環境的變化、國民黨過去與未來兩岸政策的想法、主張，當時並不清楚採訪最後會如何呈現，到公布前才知道原來他在名單中。

江啟臣表示，TIME在報導中提到高度關注與期待國民黨未來轉型與在區域安全、穩定上的決策與立場，會警惕在心，希望國民黨未來改革步伐能持續穩健向前走，也會團結、穩健，不會躁進，讓對國民黨有期待的人不會失望。

對於黨內保守勢力拉扯，江啟臣說，任何的改革，特別是一個百年政黨的改革，都必須兼顧很多不同聲音與過去發展歷史，這都要靠時間與溝通，折衝過程中當然會有意見不同、立場衝突，要讓自己能夠開放心胸。

江啟臣表示，很多事情事緩則圓，經過多次溝通、努力，當然最後不見得是原本要達到的目標，但要讓不同意見的人感受到改革需要穩健的步伐、堅定的態度。

江啟臣說，國民黨的改革不光是兩岸論述，還包括組織面、財務面、地方黨務、地方選舉等多面向都正同步進行。過去將近一年時間，他面臨非常大壓力，外界也對我們有高度期待。