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「斜槓人生」兼政院發言人 羅秉成：沒太多掙扎與糾結

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
懸缺逾三個月的行政院發言人，行政院長蘇貞昌決定由政務委員羅秉成兼任。上午行政院會記者會後，新任發言人羅秉成（左）走下講台和媒體交換名片。記者邱德祥／攝影
懸缺逾三個月的行政院發言人，行政院長蘇貞昌決定由政務委員羅秉成兼任。上午行政院會記者會後，新任發言人羅秉成（左）走下講台和媒體交換名片。記者邱德祥／攝影

行政院政委羅秉成今起兼任發言人，他自認從律師到政委還兼任發言人算是「斜槓人生」，原先也並未預期會有這個職位，並自曝去年11月下旬行政院長蘇貞昌徵詢時，自己沒有太多掙扎與糾結，而是基於團隊上面需求，樂於挑戰與學習。

去年牛肉麵風波後，行政院發言人出缺逾3個月，行政院長蘇貞昌今在行政院會終於宣布，行政院發言人由政委羅秉成兼任，要求其負擔跨部會政策論述，以及各部會宣傳節奏責任，同步也期勉各部會要會做事、會詮釋、會溝通。

羅秉成剛剛也出席院會後記者會，他表示，感謝這陣子祕書長李孟諺代理發言人，秘書長工作要內外兼顧不容易，蘇貞昌也肯定李孟諺代理的表現，他自己兼任發言人誠惶誠恐，因為相關經驗與能力都有待大家指導。

羅秉成說，擔任政委以前是律師，現在兼任發言人算是斜槓人生，自己也沒有預期到會接手，但過去擔任律師就知道，每個任務都是挑戰，只是過去是個案，現在是政策，而行政團隊是一體，大家都合作分工，就像發言人出缺情形，李秘書長當時一肩承擔，他也責無旁貸。

至於何時決定接手發言人，羅秉成自曝，去年11月下旬接獲蘇貞昌徵詢，當時沒有太多掙扎與糾結，基於團隊上面需求，他也樂於挑戰與學習，確實是嚴峻挑戰，也是得到可以的學習機會。

對於自己成去年說明萊豬地方自治條例時，一度被質疑威脅地方縣市與公務員，且接下來，萊豬公投與萊豬政策有望仍是各界焦點。羅秉成則說，當時是清楚說明政府立場，主要是中央地方分際權限問題是嚴肅憲政問題，自己是講得比較清楚，但無意要挑起大戰，各方指教也讓他學習很多。

羅秉成說，政府政策是延續性的，豬肉政策會延續既有論述與主張，且目前豬肉進口部分，目前也沒有一片萊豬進口，甚至豬肉消費還比去年增加6000公噸之多，在在顯示國人應該要對這議題要以平常心看待；另外公投議題是人民權利，予以尊重。

往例行政院發言人都要督導新媒小組，羅秉成則說，相關事務延續既有作法處理；羅也解釋，根據行政院組織法規定，政委可以兼任發言人，內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、民進黨前主席卓榮泰在政委任內也都兼任過，可說是法律許可也有往例。

行政院 羅秉成 萊豬

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影／行政院新發言人 由政委羅秉成兼任

蘇揆：羅秉成兼發言人 負責跨部會政策論述、宣傳節奏

羅秉成兼任政院發言人 民眾黨：盼記取教訓確保行政中立

專扛政院法律攻擊手 羅秉成原來是被法律耽誤的書法家

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