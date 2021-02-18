陸海警船闖釣島海域 外交部：對區域帶來不穩定因素

中國大陸實施海警法後，16日首度派出疑配有武器的海警船進入釣魚台海域；外交部發言人歐江安今天表示，我方密切關注釣魚台情勢發展，對於中方通過海警法後的行動，我方表達憂心，「這樣會對區域帶來不穩定因素」。

歐江安表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變此一事實，我國政府一貫堅持擁有釣魚台列嶼主權，絕不退讓，堅決捍衛國家主權的決心，堅定不移。

歐江安表示，我國政府今後將繼續秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題並維護漁民權益，同時呼籲相關各方理性克制，避免影響東海和平穩定。

歐江安說，我方密切關注釣魚台發展，對於中國通過海警法後，近日大量派遣海警船，攜帶大型武器進入海域，驅趕其他國家船隻，我方高度關注也表達關切，中方的行為會對區域帶來不穩定因素。