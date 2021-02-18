快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸海警船闖釣島海域 外交部：對區域帶來不穩定因素

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

中國大陸實施海警法後，16日首度派出疑配有武器的海警船進入釣魚台海域；外交部發言人歐江安今天表示，我方密切關注釣魚台情勢發展，對於中方通過海警法後的行動，我方表達憂心，「這樣會對區域帶來不穩定因素」。

歐江安表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變此一事實，我國政府一貫堅持擁有釣魚台列嶼主權，絕不退讓，堅決捍衛國家主權的決心，堅定不移。

歐江安表示，我國政府今後將繼續秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題並維護漁民權益，同時呼籲相關各方理性克制，避免影響東海和平穩定。

歐江安說，我方密切關注釣魚台發展，對於中國通過海警法後，近日大量派遣海警船，攜帶大型武器進入海域，驅趕其他國家船隻，我方高度關注也表達關切，中方的行為會對區域帶來不穩定因素。

釣魚台 漁民 外交部

延伸閱讀

拜登政府上任一個月 外交部：台美關係持續穩健發展

緬甸局勢動盪 21日華航救援班機訂位乘客目前約50人

我駐外人員至今35人確診 若打疫苗自付額外交部負擔

拜登暫停多起軍購「對台軍售不變」

相關新聞

江啟臣獲美國時代雜誌評選爲百大未來領導人

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（全球版）評選爲百大未來領導人，...

任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

國民黨正式聘任中廣董事長趙少康為中央評議委員，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，趙少康任黨職恐觸犯廣電三法中的「黨政軍條...

誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

張亞中批判黨參選主席 江啟臣：支持黨內民主良性競爭

孫文學校校長張亞中今再宣布參選國民黨主席，並批評現在的國民黨毫無一點積極作為。現任主席江啟臣上午受訪仍表示，支持黨內民主...

羅秉成將接政院發言人 江啟臣：希望能改變過去態度

行政院政務委員羅秉成將接政院發言人，過去一席地方自訂瘦肉精零檢出自治條例違憲說再引發討論。國民黨主席江啟臣上午表示，發言...

不強求選黨主席 趙少康：還欠鄭照新代付的600元黨費

中廣董事長趙少康表態選國民黨主席，但可能因主席選舉作業細則將循例訂入黨滿一年門檻而無法取得資格。趙上午受訪表示，他能不能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。