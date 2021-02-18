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拜登上任近月／外交部：台美關係有良好起步 將穩健發展

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部北美司長徐佑典。記者徐偉真／攝影
外交部北美司長徐佑典。記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，美國總統拜登上任將近一個月，過去一個月來台美關係持續穩健發展，多位政策官員在不同場合提到中國對台灣的挑釁，一些合作也陸續展開相關工作小組的討論，台美雙邊關係在拜登政府初期有良好起步，外交部未來也會在這個基礎上進一步深化關係。

拜登16日參加活動時表示，美國應該為人權挺身而出，他在與中國國家主席習近平日前的通話中提出人權問題，包括香港、新疆與台灣，「中國必將因為侵害人權遭遇反彈」，並說他在電話中告訴習近平美國關切人權價值，他身為美國總統要反應美國價值，他不會出言反對習近平在香港、新疆維吾爾人以及台灣的做的事，但這些事一定會招致反彈，習近平也深知此事。

外交部北美司司長徐佑典今天在例行記者會上回覆媒體提問時表示，就我方觀察來看，無論是拜登個人還是政策官員，過去一個月對台海情勢高度關切，也關心中國對台灣挑釁行為，我方跟拜登交往的過程中了解到，他們對台灣是有安全承諾的，不僅關注台海情勢，相關承諾也存在。

徐佑典表示，過去一個月來，台美關係仍持續穩健地發展，正反映外交部之前的說明，我方對美國的聯繫工作一向不分黨派，也尋求兩黨一致對台灣的支持。

徐佑典說，過去一個月，看到拜登及多位政策官員在不同場合都對台海情勢及中國對台灣的挑釁行為高度關切，同時也強調美國對台灣「堅若磐石」的支持，不僅重申將持續遵守美國在「台灣關係法」及「六項保證」下，對台灣的安全承諾，也強調將支持台灣的國際參與等。

徐佑典說，台美日的GCTF活動，以及台美去年下半年建構的許多新對話機制，包括「經濟繁榮夥伴對話」、「基礎建設融資及市場建立架構」、「教育倡議」和「科技合作協定」等，都已展開工作小組討論，台美的全球夥伴關係在拜登政府期間將會繼續深化，台美關係在拜登政府上任初期有良好起步，會在此基礎上持續深化台美關係。

拜登 習近平 外交部

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