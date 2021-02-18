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影／獲選未來世代百大人物 江啟臣：欣慰國民黨革新被看見

聯合報 / 記者張鳳儀龔盈全毛昱棋／台北即時報導
國民黨主席江啟臣入選美國《時代雜誌》未來世代百大人物。記者龔盈全／攝影
國民黨主席江啟臣入選美國《時代雜誌》未來世代百大人物。記者龔盈全／攝影

國民黨主席江啟臣入選美國《時代雜誌》未來世代百大人物，《時代》提到江啟臣為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人。江啟臣今天（17日）上午受訪時表示，他很榮幸也很欣慰，但能入選不只是他個人的因素，而是過去這段時間國民黨的革新改變，有受到國際社會的關注，國民黨未來會秉持團結穩健、不躁進，堅定的持續走改革的路線。

上榜的人物中，還包括美國的白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），江啟臣表示，蘇利文非常年輕專業，有獨到的見解，更重要的是在年輕時就加入國安團隊，有一定的經驗，他期待有更多對話和合作的機會，能跟蘇利文同在名單內是榮耀也是壓力，畢竟他們大概都屬於同一世代，在這個世代環境底下得兼負更多的責任。

另就媒體問及，在百大名單中，有誰讓江啟臣印象深刻？江啟臣說，他有特別關注到最近很紅的《鬼滅之刃》的作者也在裡面，他滿高興也滿榮幸的，有這樣的機會跟《鬼滅之刃》的作者有另類的同框。

江啟臣 國民黨 鬼滅之刃

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