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前主席涉貪 時力新會期優先法案 貪污治罪條例入列

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午在立院議場門口舉行「第三會期優先法案暨重點工作說明」記者會，立委王婉諭(左起)、邱顯智及陳椒華呼籲，執政黨應提早開議，避免上會期仍有許多重要法案來不及通過的遺憾。記者鄭超文／攝影
時代力量立法院黨團上午在立院議場門口舉行「第三會期優先法案暨重點工作說明」記者會，立委王婉諭(左起)、邱顯智及陳椒華呼籲，執政黨應提早開議，避免上會期仍有許多重要法案來不及通過的遺憾。記者鄭超文／攝影

立法院開議在即，時代力量立法院黨團今天表示，黨團新會期的優先法案包括香港澳門關係條例第十八條修正、房屋稅條例修正、貪污治罪條例修正與環保相關修法等。

時力黨團總召邱顯智表示，應將「不法饋贈罪」和「不法關說罪」納入貪污治罪條例，以完善貪汙治罪法制；而香港局勢惡化已是不爭之事實，再次呼籲各黨團支持港澳條例第十八條修正，讓援港機制具體化。

邱顯智說，自中天不予換照後，社會各界對媒體改革更殷殷期盼，為了維繫媒體作為第四權之功能和確保言論市場的自由多元，應儘速處理「媒體壟斷防止暨多元維護法」，讓媒體市場秩序回到常軌。

邱顯智表示，「房屋稅條例」的修正，也是符合國人的期待，因為台灣囤房問題相當嚴重，即使上會期立法院已經通過了實價登錄 2.0，但仍希望這個會期能審理囤房稅相關法案，好讓台灣的年輕人買得起房子，看得到未來。

時力黨團副總召陳椒華指出，環境正義與居住正義之價值向來是時代力量所秉持之中心理念，「礦業法」、「廢棄物清理法」、「水土保持法」、「能源管理法」、「溫室氣體減量及管理法」及「土地徵收條例」是本會期優先法案；尤其「礦業法」不僅是時代力量一再強調要排審的法案，也是蔡英文總統的承諾，因此希望行政院盡快提出版本，避免「礦業法」修法如同第九屆立院一樣，功敗垂成。

時力黨團幹事長王婉諭指出，「犯罪被害人權益保障法」和「精神衛生法」的修法也是新會期關注的重點，將會繼續致力就健全犯保協會的功能、權責與培力，以及取得經費的支援來努力，也呼籲社會各界要共同守護犯罪被害人的基本權益，並希望在犯罪預防前端，政府能提供完善的支持服務，協助精神障礙者穩定地走向復原的道路。

時代力量 邱顯智 立法院

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