民進黨2022縣市長「守7搶5」？ 梁文傑坦言：不好選

2022縣市長選戰逼進，國民黨傳出「14搶4」目標，民進黨規劃先守住7個執政縣市，再積極搶進5縣市。民進黨議員梁文傑17日在政論節目《雲端最前線》中坦言，這次對民進黨而言「不好選」，只能力拚了。

梁文傑坦言，對民進黨而言，「這次的縣市長都不好選」，2022沒有一個地方好選，舉例而言宜蘭縣長林姿妙的民調非常高，「宜蘭人可能對『做人』較欣賞」；但反觀國民黨卻也未必好選，所以這次民進黨只能「力拚」，如今較困難的是幾個執政的縣市要守住。

他進一步指出，自從韓國瑜在市長任內「落跑」之後，現在不可能有任何一個縣市長在任期結束前提前離開。以即將卸任的鄭文燦來說，他必須要順利接棒給下一個人，一旦他提早卸任，選民一定會說「落跑」，憑什麼要我選推薦的接棒人選；對於鄭文燦而言，若桃園沒能順利接棒，鄭想選總統也不可能了，這是一環扣一環的問題，也因為韓國瑜開了「落跑先例」，「變成民進黨的市長沒有一個人跑得掉，都要做到任期結束、做到最後一刻」。

對於國民黨「守14搶4」目標，王育敏表示，這是身為在野黨應有的雄心壯志，且2022是2024的前哨戰，在未搶回中央執政權的情況下，大家要把目標放得遠大，有機會的縣市一定要搶進。

她指出，現在看來，民進黨在一些縣市遇到危機，雖然桃園鄭文燦做得不錯，但他即將卸任，如今由誰來接棒看起來仍未明，才傳出由林智堅從新竹跨到桃園，「好像桃園當地看不出有強棒，所以要從別的縣市調兵遣將過來」；而台北市的部分，可看出基隆市長林右昌假日不斷跑台北，展現相當企圖心，但民進黨最終要推出哪位人選？國民黨若推光譜廣的立委蔣萬安應戰，也算是強棒。

此外，她也分析基隆部分，表示國民黨前立委謝國樑是在地出生，如今也積及參與公益活動，「我想他應該是會有參選的想法」，那民進黨會想推誰參選？即使民進黨長期執政8年，藍綠在基隆地區也沒有非常明顯「誰大於誰」的跡象，所以基隆這席國民黨一定積極搶進。