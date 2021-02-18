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酸馬又被BNT打臉？王鴻薇：陳時中停止政治抹紅遊戲

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員王鴻薇痛批，陳時中扣人帽子手法，相當政治，盼政府早點結束抹紅別人的政治遊戲，回歸防疫工作。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供
北市議員王鴻薇痛批，陳時中扣人帽子手法，相當政治，盼政府早點結束抹紅別人的政治遊戲，回歸防疫工作。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供

衛福部長陳時中日前透露，台灣原已向BNT購買500萬劑疫苗，去年12月準備宣布時卻因「外部干預」生變；令外界認為是中國打壓，路透18日報導則指出，BNT承諾將向台灣提供疫苗。另外，前總統馬英九日前喊話「不該拒絕中國疫苗」，陳時中竟馬上酸馬跟中國有接觸，不過陳時中昨又自己鬆口，可推薦中國疫苗。北市議員王鴻薇痛批，陳時中這樣扣人帽子手法，相當政治，盼政府早點結束抹紅別人的政治遊戲，回歸防疫工作。

對於馬英九日前喊話「不該拒絕中國疫苗」，王鴻薇說，馬是希望不要主動排除任何一種可能，只要對控制疫情有幫助，通通不該全盤否定，應以全體台灣人民健康為重，這何錯之有？陳時中事後又說可以接受中國疫苗推薦，說法變變變。

王鴻薇直言，近日陳時中一連串政治發言，不但排除了一個可能的獲得疫苗選項，更配合媒體打成中共同路人，要大家通通不准多話，最後只剩一言堂，對解決疫苗到位的問題沒有任何幫助，陳時中部長應三思，少點政治多做實事，才是全民之福。

疫苗 陳時中 王鴻薇

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