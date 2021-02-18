民進黨再倡修憲　趙少康：台獨黨應推「台灣共和國」才對

立法院新會期預計26日開議，民進黨團再倡議將推動修憲。媒體人趙少康今天呼籲，一個政黨要誠實，一個人也要誠實，民進黨既然是台獨黨，又碰到幾十年難得修憲機會，就提出台獨修憲主張，這是一個政黨態度的表示。

趙少康批評，一個黨該怎麼做就怎麼做，否則不就是騙票，但民進黨現在想獨不敢獨、不敢講、不敢寫、不敢改，很沒有原則，騙選民說不用獨立，因為台灣早是主權獨立國家，國名是中華民國，騙選民這點民進黨很厲害。

趙少康質疑，台灣就台灣，什麼時候變成中華民國，這是在講什麼？中華民國是孫中山創立，要台獨應該改成台灣共和國才對；民進黨既然是一個台獨黨，要以台獨號召選民，就提出修憲推動台獨，變台灣共和國。

趙少康表示，本來民進黨政府在華航飛機外裝上面要改台灣，現在遇到阻礙也不敢改；還說船改了之後人家才知道是台灣的船？他才不相信海巡署的船出去人家不知道是台灣的船，要寫個台灣才知道；自慰式滿足，自慰式台獨，沒有用。

趙少康說，我國一年國防預算近4千億元，特別預算約2千億元，就把海巡署的船做的比中共、日本的船還大，出去也可以耀武揚威，甚至釣魚台照樣去，這才是宣傳國威；要彰顯台灣，要走出去彰顯，關起門來改一改只是自己爽。

趙少康質疑，今天中日在爭釣魚台，蔡政府講話了嗎？不敢講釣魚台是我國的。